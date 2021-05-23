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«Мы страна победившего быдла»: Павел Майков высказался о моральном облике россиян

23 мая
2021 год

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23 мая 2021
45-летний Павел Майков, знакомый зрителям по легендарной криминальной драме «Бригада», дал изданию «Московский комсомолец»большое интервью , в котором высказался о моральном облике россиян, не тратя времени на подбор осторожных выражений.

«Мы страна победившего быдла»: Павел Майков высказался о моральном облике россиян

«Мою профессию дискредитировали. В неё тоннами хлынуло огромное количество случайных людей, КВН, Интернет... Зрители теперь готовы давать комментарии, забыв о том, что сами должны хотя бы воспитаться как зрители. Это ведь тоже талант. Человек – не помойная яма, в которую можно что угодно бросать, а он будет выкидывать то, что ему не нравится. Почему-то зритель возомнил себя критиком. Плюнь – в критика попадешь. Ещё кино не вышло, а его начинают обсуждать... Такое ощущение, что человеку не важно, смотреть фильм или нет. Главное – высказать своё мнение. Интернет дал такую возможность – вот мы и имеем помойную кино- и театральную тусовку, пластмассовую литературу, скучную и неинтересную жизнь», - диагностировал Майков.

После выхода сериала «Девушки с Макаровым», в котором Павел сыграл заглавную роль, зрительский интерес к актёру вышел на новый виток, и за него вновь взялась пресса. В частности, СМИ стряхнули пыль с видео-обращения годовой давности, в котором актёр критикует расточительные парады по случаю дня Победы. На Майкова предсказуемо посыпались угрозы и критика. Актёра это ничуть не смутило и не деморализовало.

«Вопят: «За Победу!», а в трёх шагах от них война идет. Люди призывают к миру, а потом говорят: «Сдохни, тварь». Что с нами происходит? В кого мы превратились?.. Случайно посмотрел передачу «Музыкальный ринг» 1986 года с участием группы «Аквариум». Так там совсем другие люди сидели в зале. Они пытались понять музыку – то, что пел БГ. У них другие лица и глаза...».

«А теперь мы видим вашего коллегу Владимира Соловьева, разжигающего агрессию и межнациональную рознь. Почему на него никто до сих пор не подал в суд? Что происходит в нашем обществе? А Майков сказал в каком-то ролике, что хватит устраивать парады, и начали полоскать по всем каналам. Как посмел своё мнение иметь? Зачем парад в мирном городе?.. Мы где находимся? В романе Стругацких, стране Оз? Почему наше искусство и всё, что мы имели, скатилось в такую грязь? Мы – страна победившего быдла», - резюмировал разгневанный актёр.

Павел Майков: «Соцсети показали, что все вокруг — одинокие, несчастные и недолюбленные люди»

Журналистка издания резонно предположила, что после таких слов актёра ждет новый шквал критики от возмущенных соотечественников. В ответ на что получила сумбурную диффамацию о падении нравов.

«Мы страна победившего быдла»: Павел Майков высказался о моральном облике россиян

«Раз человек начнет возмущаться – значит, я попал в десятку. Если бы я такое услышал, то к себе бы не отнёс. Когда камень в болото кидаешь, что оттуда всплывает? Вот! И лягушки начинают квакать. Все нормальные птицы разлетаются. А Малахов и другие будут булькать. Разве такое могло быть на советском телевидении? Понимаю, что Советский Союз – далеко не сахар. Что же произошло? Интернет с нами это сделал? Мы сами превратились в таких людей? Получили деньги в руки – и залепило совсем глаза? Поняли, что самое главное – деньги. Если они есть, то у тебя будет всё? И можно делать проекты, снимать кино, музыку играть, быть кем угодно? Светской львицей или светским львом...»
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«Мы страна победившего быдла»: Павел Майков высказался о моральном облике россиян фотографии
«Мы страна победившего быдла»: Павел Майков высказался о моральном облике россиян фотографии
«Мы страна победившего быдла»: Павел Майков высказался о моральном облике россиян фотографии
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