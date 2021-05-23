57-летний Александр Домогаров женится в четвертый раз

57-летний Александр Домогаров
вновь решил примерить на себя роль жениха. Есть вероятность, что свадьбу актер и его возлюбленная сыграют в этом году. Однако имя своей избранницы Александр пока раскрывать не собирается, боится излишнего внимания к будущей невесте.
«Это произойдет в 2021 году. Не исключен такой вариант. А кто моя избранница, я не скажу»
, – признался артист в недавнем интервью.
По словам Домогарова, он состоит в отношениях с этой таинственной девушкой уже давно. О подготовке к свадьбе актёр распространяться также не собирается – о торжестве будут знать только родные и близкие друзья пары.
«Я, будучи умным человеком в достаточно почитаемом возрасте, предпочту промолчать»
, – сказал Александр.
Этот брак станет для Александра Домогарова четвертым. Первая жена актера Наталья родила ему сына Дмитрия, которые трагически погиб в ДТП. Второй раз актер женился на Ирине Гуненковой
, у пары родился сын Александр Домогаров-младший
. Третьей супругой Домогарова стала актриса Наталья Громушкина
.
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