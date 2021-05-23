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Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»
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Максим Галкин рассказал, как получал письма из тюрем

23 мая
2021 год

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23 мая 2021
В очередном выпуске программы «Сегодня вечером» на Первом канале ведущий Максим Галкин поделился курьёзным случаем из своей жизни. Темой обсуждения выпуска стало взаимоотношение звёзд и поклонников.

Максим Галкин рассказал, как получал письма из тюрем

«Очень давно, когда не было ещё Интернета, одна бульварная газета опубликовала статью, в которой говорилось следующее: «У вас, дорогие читатели, столько просьб к нашим знаменитостям, что мы решили дать вам их адреса…». Дальше в публикации следовали почтовые адреса всех знаменитых на тот момент людей в алфавитном порядке», — рассказал ведущий.

Поклонники не стали терять времени даром. По словам Максима Галкина, его почтовый ящик просто стал ломиться от писем. Причем, среди этой корреспонденции попадались эпистолы, адресованные не только ему.

«Но самое смешное в том, что список был мелким, фамилии шли подряд, и ко мне попадали письма, адресованные тем, кто был чуть выше меня по алфавиту или чуть ниже. Так, прямо надо мной располагалась фамилия Натальи Ветлицкой — с адресом соответственно. И я постоянно получал письма... с зоны, которые писали заключенные, сражённые красотой Ветлицкой!», - вспомнил юморист.
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Максим Галкин рассказал, как получал письма из тюрем фотографии
Максим Галкин рассказал, как получал письма из тюрем фотографии
Максим Галкин рассказал, как получал письма из тюрем фотографии
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