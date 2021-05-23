Джеймс Ганн получает угрозы от фанатов «Отряда самоубийц»

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Максим Галкин рассказал, как получал письма из тюрем

57-летний Александр Домогаров женится в четвертый раз

23 мая

«Мы страна победившего быдла»: Павел Майков высказался о моральном облике россиян

Актёр заявил, что россияне «скатились в грязь», как и национальная культура