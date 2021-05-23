Джеймс Ганн получает угрозы от фанатов «Отряда самоубийц»

Сейчас режиссер Джеймс Ганн
работает над второй частью франшизы «Отряд самоубийц»
. И многие весьма этим недовольны. После интервью изданию «Den of Geek» о предстоящем фильме, Ганн стал ежедневно получать угрозы от одержимых фанатов.
«Сегодня утром в Instagram: «Это угроза. Если ты убьёшь (имя персонажа отредактировано), то я отомщу тебе из ненависти»
, — скриншот такого сообщения
режиссёр опубликовал на своей страничке в Твиттере, добавив, что подобное сыпется на него каждый день. Несмотря на то, что съёмки фильма закончились
К этой записи Ганн прикрепил ссылку на то самое интервью. В беседе с журналистами режиссёр рассказал, что главный герой его нового фильма умрёт. По его словам, это было необходимо для интересного развития сюжета. «Убийство персонажа было связано со структурой сценария, это особенно важно, когда мы попадаем в основную часть фильма с основными персонажами»
, - сказал Джеймс Ганн в интервью.
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