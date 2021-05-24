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Татьяна Васильева потратила миллион рублей на отдых семьи на Мальдивах

24 мая
2021 год

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24 мая 2021
Актриса Татьяна Васильева рассказала, что потратила миллион рублей, чтобы ее сын Филипп с женой и дочкой могли отдохнуть на Мальдивах. Об этом она рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!».

Татьяна Васильева потратила миллион рублей на отдых семьи на Мальдивах

Актриса призналась, что не скупилась на семейный отдых.

«Я отдала миллион рублей за путевки семьи на Мальдивы. Вот решили вывезти их на солнце. Был бы миллиард, его отдала».

Несмотря на траты, отдых оказался испорченным из-за плохой погоды. По словам актрисы, на острове сезон дождей, и к океану невозможно подойти. В довершение всего ее внучка начала кашлять.

«Могли бы нас туроператоры предупредить, что там не сезон. Там рядом стоял дом с туристами, которые болеют ковидом. Как это могло произойти? Я надеюсь, что прививки защитят моих родных от ковида. Там очень много туристов из Индии. Никакого сервиса. Еда неразнообразная. Они хотят получить с моих родных еще 154 тысячи рублей, если они пожелают раньше улететь оттуда».

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№ 1
Мария Обень (Москва)   24.05.2021 - 10:43
В наше время ради хоть какого-то отдыха и не такие деньги потратишь читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Татьяна Васильева потратила миллион рублей на отдых семьи на Мальдивах фотографии
Татьяна Васильева потратила миллион рублей на отдых семьи на Мальдивах фотографии
Татьяна Васильева потратила миллион рублей на отдых семьи на Мальдивах фотографии
Татьяна Васильева потратила миллион рублей на отдых семьи на Мальдивах фотографии
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