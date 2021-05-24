Лариса Удовиченко пожаловалась на недостаток работы

Народная артистка России призналась, что ей приходится непросто. В последнее время у нее не было ярких ролей. Актриса заявила, что готова соглашаться на любые предложения, потому что не хочет оставаться без средств к существованию.
«Я готова делать всё, что угодно. Табуретку играть, кресло на тонких ножках. Потому что последние мои картины, в которых я снимаюсь — это разочарование. Мне больно и обидно».
Рассказала Удовиченко и о дочери. Артистка уверена, что сейчас не самое лучшее время, чтобы рожать детей.
«Сейчас такое время, что надо выжить. Кошмар — рожать детей. А вдруг они заболеют. Всё у моей дочки впереди. Она в Риме живет. Могу повидаться всегда с ней».
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