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Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»
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Лариса Удовиченко пожаловалась на недостаток работы

24 мая
2021 год

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24 мая 2021
Лариса Удовиченко пожаловалась на отсутствие работы. Своими переживаниями она поделилась в интервью программе «Ты не поверишь!».

Лариса Удовиченко пожаловалась на недостаток работы

Народная артистка России призналась, что ей приходится непросто. В последнее время у нее не было ярких ролей. Актриса заявила, что готова соглашаться на любые предложения, потому что не хочет оставаться без средств к существованию.

«Я готова делать всё, что угодно. Табуретку играть, кресло на тонких ножках. Потому что последние мои картины, в которых я снимаюсь — это разочарование. Мне больно и обидно».

Рассказала Удовиченко и о дочери. Артистка уверена, что сейчас не самое лучшее время, чтобы рожать детей.

«Сейчас такое время, что надо выжить. Кошмар — рожать детей. А вдруг они заболеют. Всё у моей дочки впереди. Она в Риме живет. Могу повидаться всегда с ней».

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№ 1
Мария Обень (Москва)   24.05.2021 - 10:44
Мне кажется, в постковидную эру вообще очень многим недостаёт работы( читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Лариса Удовиченко пожаловалась на недостаток работы фотографии
Лариса Удовиченко пожаловалась на недостаток работы фотографии
Лариса Удовиченко пожаловалась на недостаток работы фотографии
Лариса Удовиченко пожаловалась на недостаток работы фотографии
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Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»

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