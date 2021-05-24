Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»
Кино-Театр.ру мобильное меню

Лолита Милявская рассказала об изменах Александру Цекало

24 мая
2021 год

Лайфстайл >>
24 мая 2021
Лолита Милявская стала гостем YouTube-шоу «Макарена», в котором рассказала об изменах Александру Цекало.

Лолита Милявская рассказала об изменах Александру Цекало

Артистка призналась, что изменяла своему бывшему супругу с бандитом в 90-е. Милявская познакомилась с молодым человеком после вечеринки одного криминального авторитета, на которой выступала со своим репертуаром. Певица подчеркнула, что эти отношения были самыми яркими в ее жизни. О них она совсем не жалеет.

«Меня трясло. Все закончилось нормально. И впоследствии фактически закончилось моим браком с одним из этих людей. Не с тем, кто вышел из тюрьмы. Он был взрослым, это, наверное, самые красивые отношения в моей жизни. И я ушла из дуэта «Академия» прямиком к нему. Он долго меня добивался. Он очень много старался сделать для меня, помочь мне. Я ушла из «Академии» с огромным комплексом, что я никому не нужна как певица. А он делал очень много, чтобы я в себя поверила. Иногда договаривался, сам платил деньги, а я об этом не знала. Сейчас его уже нет в живых».

Милявская тайком уходила из дома по вечерам, чтобы увидеться с возлюбленным. Певица призналась, что попытки расстаться с Александром Цекало долго не могли увенчаться успехом.

«Когда он за мной ухаживал, я была еще замужем. Останавливался где-нибудь на машине, мы долго целовались, а потом я уходила. Я делала вид, что уходила гулять с собакой. Это была моя первая попытка уйти из отношений. Мне было очень страшно разрывать этот круг».

Возлюбленного Лолиты Милявской застрелили. Певица долго горевала по нему, уходила из дома, чтобы сходить к нему на могилу. Только после несчастного случая Лолита решилась рассказать Цекало о своих изменах.

«Я призналась своему бывшему мужу, что я ему изменила. Пришла домой и сказала. Я это сделала не сразу, только когда его убили. Я исчезала из дома, потому что я утром приезжала на кладбище. Бывший муж сказал: «О, сейчас расплачусь». И все. Тогда мы еще не расстались».

версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Мария Обень (Москва)   24.05.2021 - 10:46
На самом деле очень забавная и милая была пара читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Александру Цекало - 55
Александр Цекало: «Не обязательно гнаться за западными сериалами»
Поиск по меткам
развод/расставаниесемья
персоны
Лолита МилявскаяАлександр Цекало

фотографии >>
Лолита Милявская рассказала об изменах Александру Цекало фотографии
Лолита Милявская рассказала об изменах Александру Цекало фотографии
Лолита Милявская рассказала об изменах Александру Цекало фотографии
Лолита Милявская рассказала об изменах Александру Цекало фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»

Скорбим

Нина Шацкая
23 мая ушла из жизни актриса Нина Шацкая
Фархат Абдраимов
21 мая ушёл из жизни актёр Фархат Абдраимов.
Кирилл Мошкович
19 марта ушёл из жизни кинооператор Кирилл Мошкович.
Татьяна Проценко
19 мая ушла из жизни Татьяна Проценко, исполнительница роли Мальвины.
Людмила Вершинина
19 мая ушла из жизни актриса Людмила Вершинина.
Галина Новожилова
19 мая ушла из жизни актриса Галина Новожилова.

День рождения >>

Ксения Алфёрова
Светлана Брагарник
Евгений Киндинов
Ольга Красина
Пётр Логачёв
Геннадий Матвеев
Сейдулла Молдаханов
Евгения Осипова
Маргарита Сергеечева
Светлана Тома
Жан-Пьер Бакри
Андрес Гарсия
Эрик Кантона
Мишель Лонсдаль
Вивианна Пажмантер
Джон Си Рейли
Кристин Скотт Томас
все родившиеся 24 мая >>

Афиша кино >>

Пролетая над гнездом кукушки
драма
США, 1975
Рыбка Поньо на утёсе
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2008
Ассасин: Битва миров
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, приключения, триллер, фэнтези
Китай, 2021
Играй со мной
комедия, мелодрама
Россия, 2020
Амнезия
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2019
Помогите, я уменьшил своих родителей
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, 2018
Я передумала. Альманах
Россия, 2021
В винном отражении
драма, комедия
Россия, 2019
Дублинские дебоширы
драма, социальная драма, экранизация
Ирландия, 2020
Иччи
мистика, триллер
Россия, 2020
Кольцо времени
научная фантастика, триллер
Канада, 2019
Коп на драйве
боевик, комедия, криминальный фильм
Франция, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен