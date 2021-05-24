Лолита Милявская рассказала об изменах Александру Цекало

Артистка призналась, что изменяла своему бывшему супругу с бандитом в 90-е. Милявская познакомилась с молодым человеком после вечеринки одного криминального авторитета, на которой выступала со своим репертуаром. Певица подчеркнула, что эти отношения были самыми яркими в ее жизни. О них она совсем не жалеет.
«Меня трясло. Все закончилось нормально. И впоследствии фактически закончилось моим браком с одним из этих людей. Не с тем, кто вышел из тюрьмы. Он был взрослым, это, наверное, самые красивые отношения в моей жизни. И я ушла из дуэта «Академия» прямиком к нему. Он долго меня добивался. Он очень много старался сделать для меня, помочь мне. Я ушла из «Академии» с огромным комплексом, что я никому не нужна как певица. А он делал очень много, чтобы я в себя поверила. Иногда договаривался, сам платил деньги, а я об этом не знала. Сейчас его уже нет в живых».
Милявская тайком уходила из дома по вечерам, чтобы увидеться с возлюбленным. Певица призналась, что попытки расстаться с Александром Цекало долго не могли увенчаться успехом.
«Когда он за мной ухаживал, я была еще замужем. Останавливался где-нибудь на машине, мы долго целовались, а потом я уходила. Я делала вид, что уходила гулять с собакой. Это была моя первая попытка уйти из отношений. Мне было очень страшно разрывать этот круг».
Возлюбленного Лолиты Милявской застрелили. Певица долго горевала по нему, уходила из дома, чтобы сходить к нему на могилу. Только после несчастного случая Лолита решилась рассказать Цекало о своих изменах.
«Я призналась своему бывшему мужу, что я ему изменила. Пришла домой и сказала. Я это сделала не сразу, только когда его убили. Я исчезала из дома, потому что я утром приезжала на кладбище. Бывший муж сказал: «О, сейчас расплачусь». И все. Тогда мы еще не расстались».
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