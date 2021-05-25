Эллиот Пейдж похвастался результатами мастэктомии

В конце 2020 года 34-летний Эллиот Пейдж
, ранее известный как Эллен Пейдж, объявил о своём решении сменить пол
. В рамках перехода актёр перенёс мастэктомию - операцию по удалению тканей молочной железы. По случаю чего актёр дал интервью изданию «Time»
.
Результатами операции актёр похвастался в своём Инстаграме, выложив фотографию, сделанную у бассейна
. Формальным поводом к публикации послужили «первые плавки трансгендерного парня». К уплощённому мальчишескому торсу прибавились рельефные мышцы пресса, ставшие предметом спекуляций и домыслов. Интернет-пользователи, выражая различные мнения по поводу решения и внешнего вида Эллиота, предположили, что актёр прибегнул к помощи имплантов для пресса.
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