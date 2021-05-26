Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева

Лето ворвалось в столицу тридцатиградусной жарой, открыв сезон палуб, веранд, крыш и золотых закатов. Светский бомонд хлынул из душных кинотеатров и ресторанов на свежерасплавленный воздух, чтобы успеть насладиться сказочно коротким московским летом, изредка трезвея.
18 мая на территории кластера «Московский шелк» дизайнер Игорь Чапурин представил на суд дружественной публики свою новую осенне-зимнюю коллекцию 2021/22. Оценить образы, созданные для зимы, которая для москвичей всегда близко, пришли Екатерина Волкова, Катерина Шпица, Юлия Барановская и другие.
21 мая на Патриарших прудах состоялось открытие поп-ап ресторана и магазина с баром Gucci, который проработает до 20 июня. Открытие Gucci Shop&Bar было приурочено к запуску серии временных магазинов Gucci Pins. Среди гостей мероприятия были замечены амбассадор бренда Александр Гудков, Рената Литвинова, Софья Эрнст, Варвара Шмыкова и другие.
фото: Софья Эрнст
фото: Варвара Шмыкова
фото: Александр Гудков
фото: Рената Литвинова
22 мая на усыпанной лилово-сиреневыми сухоцветами крыше торгового центра «Времена года» в Москве прошла лавандовая вечеринка по случаю дня рождения ТЦ. Среди гостей вечеринки были замечены Лиза Арзамасова, Сати Спивакова, Анна Меликян и другие.
фото: Лиза Арзамасова
фото: Анна Меликян
Этим же вечером в Крокус Сити Холле состоялась ежегодная церемония вручения премии RU.TV. Одно из тех уникальных мероприятий (которыми являются все национальные музыкальные премии), на которых можно лицезреть буйство красок и фантазии, царящее на красной дорожке. Среди лауреатов и гостей премии были усыпанная жемчужными родинками Регина Тодоренко, фрактально-галлюциногенная Кристина Орбакайте, доспешная Валерия, скромные Анна Семенович и Вера Брежнева и многие другие.
фото: Вера Брежнева
фото: Регина Тодоренко
фото: Валерия
фото: Кристина Орбакайте
фото: Юлия Барановская
фото: Гоша Куценко
фото: Полина Гагарина
А для тех, кто манкировал выше означенными событиями, королева похоронного бизнеса, хранительница традиций и страстная любительница костюмированных вечеринок Виктория Шелягова организовала круиз Volga Dream. Одетые в полосатые фуфайки (моду на которые распространила когда-то Коко Шанель) гости круиза собрались на палубе теплохода, чтобы окунуться в атмосферу 1930-х годов. Ксения Собчак плясала и садилась на шпагат, Константин Богомолов любил её за это, Екатерина Варнава прекрасно выглядела, а Андрей Малахов тихонько стоял в сторонке.
фото: Екатерина Варнава
фото: Константин Богомолов
фото: Ксения Собчак
фото: Андрей Малахов
25 мая в столичном ресторане Zafferano состоялась вечеринка по случаю предстоящего музыкального фестиваля «Жара». Среди гостей вечеринки были замечены Наталья Ионова, Лариса Долина, Яна Кошкина и другие.
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