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Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева

26 мая
2021 год

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26 мая 2021
Лето ворвалось в столицу тридцатиградусной жарой, открыв сезон палуб, веранд, крыш и золотых закатов. Светский бомонд хлынул из душных кинотеатров и ресторанов на свежерасплавленный воздух, чтобы успеть насладиться сказочно коротким московским летом, изредка трезвея.

18 мая на территории кластера «Московский шелк» дизайнер Игорь Чапурин представил на суд дружественной публики свою новую осенне-зимнюю коллекцию 2021/22. Оценить образы, созданные для зимы, которая для москвичей всегда близко, пришли Екатерина Волкова, Катерина Шпица, Юлия Барановская и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева
фото: Катерина Шпица

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева
фото: Валерия

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева
фото: Юлия Барановская

20 мая в столичном ресторане Madison состоялся закрытый ужин в честь нового главного редактора российского издания «Hello!» Ольги Родионовой. Среди звёздных друзей издания, пришедших на мероприятие, были замечены Мария Кожевникова, Агата Муцениеце, Кристина Орбакайте, Ирина Безрукова, Анна Снаткина и многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева
фото: Лиза Арзамасова

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева
фото: Мария Кожевникова

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева
фото: Ирина Безрукова

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева
фото: Анна Снаткина

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева
фото: Катерина Шпица с мужем

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева
фото: Агата Муцениеце

21 мая на Патриарших прудах состоялось открытие поп-ап ресторана и магазина с баром Gucci, который проработает до 20 июня. Открытие Gucci Shop&Bar было приурочено к запуску серии временных магазинов Gucci Pins. Среди гостей мероприятия были замечены амбассадор бренда Александр Гудков, Рената Литвинова, Софья Эрнст, Варвара Шмыкова и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева
фото: Софья Эрнст

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева
фото: Варвара Шмыкова

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева
фото: Александр Гудков

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева
фото: Рената Литвинова

22 мая на усыпанной лилово-сиреневыми сухоцветами крыше торгового центра «Времена года» в Москве прошла лавандовая вечеринка по случаю дня рождения ТЦ. Среди гостей вечеринки были замечены Лиза Арзамасова, Сати Спивакова, Анна Меликян и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева
фото: Лиза Арзамасова

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева
фото: Анна Меликян

Этим же вечером в Крокус Сити Холле состоялась ежегодная церемония вручения премии RU.TV. Одно из тех уникальных мероприятий (которыми являются все национальные музыкальные премии), на которых можно лицезреть буйство красок и фантазии, царящее на красной дорожке. Среди лауреатов и гостей премии были усыпанная жемчужными родинками Регина Тодоренко, фрактально-галлюциногенная Кристина Орбакайте, доспешная Валерия, скромные Анна Семенович и Вера Брежнева и многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева
фото: Вера Брежнева

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева
фото: Регина Тодоренко

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева
фото: Валерия

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева
фото: Кристина Орбакайте

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева
фото: Юлия Барановская

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева
фото: Гоша Куценко

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева
фото: Полина Гагарина

А для тех, кто манкировал выше означенными событиями, королева похоронного бизнеса, хранительница традиций и страстная любительница костюмированных вечеринок Виктория Шелягова организовала круиз Volga Dream. Одетые в полосатые фуфайки (моду на которые распространила когда-то Коко Шанель) гости круиза собрались на палубе теплохода, чтобы окунуться в атмосферу 1930-х годов. Ксения Собчак плясала и садилась на шпагат, Константин Богомолов любил её за это, Екатерина Варнава прекрасно выглядела, а Андрей Малахов тихонько стоял в сторонке.

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева
фото: Екатерина Варнава

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева
фото: Константин Богомолов

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева
фото: Ксения Собчак

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева
фото: Андрей Малахов

25 мая в столичном ресторане Zafferano состоялась вечеринка по случаю предстоящего музыкального фестиваля «Жара». Среди гостей вечеринки были замечены Наталья Ионова, Лариса Долина, Яна Кошкина и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева
фото: Яна Кошкина

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева
фото: Лариса Долина

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева
фото: Григорий Лепс

Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева
фото: Наталья Ионова
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Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Лиза Арзамасова, Софья Эрнст и Вера Брежнева фотографии
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