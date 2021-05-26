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«Всё ведь можно симулировать»: Милош Бикович об отношениях с женщинами

26 мая
2021 год

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26 мая 2021
В очередном выпуске программы «Сегодня вечером», посвященном нелёгкой судьбе секс-символов отечественного кинематографа, сербский актёр Милош Бикович объяснил, почему никогда не говорит о личной жизни. А также рассказал об амбивалетном положении, в которое угождают популярные актёры при знакомстве с девушками.

«Всё ведь можно симулировать»: Милош Бикович об отношениях с женщинами

«До работы в кино я был совсем молодым. Это время, когда тебе 15-16 лет, ты сомневаешься в себе, в своих возможностях. Ты не знаешь, кто ты. Это период, в котором ты зреешь. Иногда я чувствовал себя привлекательным, а иногда сомневался в себе. Отношение к себе меняется. Нет уверенности в том, что «я крутой». Я думаю, что подобные люди очень быстро становятся кретинами.
В определенном смысле работа в кино помогала раскрепоститься в жизни. Но я не разрешал себе меняться, я старался остаться таким, каким я был, и наблюдать за собой.
Знакомиться с девушками стало проще, потому что это знакомство уже как бы состоялось в одностороннем порядке. Но с другой стороны, всегда есть некий момент непонимания. Ты нравишься, или всё вокруг тебя? И сложнее стало и проще одновременно.

«Всё ведь можно симулировать»: Милош Бикович об отношениях с женщинами

Всё ведь можно симулировать. Девушка прочитала интервью, где ты высказался о том, что тебе нравится и что ты хочешь, и подстраивается под это. А потом начинается.
Про отношения я не говорю. Уже лет десять прошло, как стали меня об этом спрашивать. Я понял, что это не хорошо. Это превращается в те реалити-шоу, которые я не люблю. Кто с кем спит, встречается. Мой выбор об этом не говорить».

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«Всё ведь можно симулировать»: Милош Бикович об отношениях с женщинами фотографии
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