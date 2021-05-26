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«Ему нравилось зарабатывать деньги»: Дарья Мороз поделилась воспоминаниями об Олеге Табакова

26 мая
2021 год

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26 мая 2021
Дарья Мороз прослужила в МХТ им. Чехова 17 лет и приняла решение покинуть труппу театра через 2 года после кончины Олега Павловича Табакова. В интервью Екатерине Гордеевой актриса призналась, что со смертью Табакова МХТ для неё закончился как театр. Актриса вот уже год играет по контракту в своих спектаклях, но не является частью труппы.

«Ему нравилось зарабатывать деньги»: Дарья Мороз поделилась воспоминаниями об Олеге Табакова

«Несовпадение внутренних ритмов Олега Павловича Табакова и Сергея Васильевича Женовача (худрук МХТ им Чехова с 2018 года - прим. ред.) прям кардинальное. В том числе ритмов руководством театра - выходило 20 премьер в год, а тут четыре премьеры в год. Другое видение профессии, другое ощущение профессии, другой юмор, всё другое. Для меня это очень сложно. Для меня этот театр закончился».

По мнению актрисы, Табаков не подготовил себе замену, потому что просто не успел. А бывший муж Мороз, режиссёр Константин Богомолов вполне смог бы сохранить дух табаковского МХТ. «Если бы театр отдали Косте, это была бы прямая преемственность. И такая возможность была. И тогда бы, я думаю, что это движение театра, его ход не остановился бы. К тому же Костя так много работал с Олегом Павловичем, он принимал в жизни театра огромнейшее участие».

«Ему нравилось зарабатывать деньги»: Дарья Мороз поделилась воспоминаниями об Олеге Табакова

Также актриса поделилась воспоминаниями об Олеге Павловиче: «Была смешная история. Когда я забеременела только-только, у меня была угроза на очень раннем сроке. И мне надо было лечь на два месяца в кровать и лежать. Меня не клали в больницу, но мне надо было тупо лежать. А поскольку мне не хотелось, чтобы об этом узнали, надо было как-то лечь так, чтобы никто не понял, почему я не играю в театре спектакли. Я пришла к Олегу Павловичу и сообщила ему эту радостную новость. А я никому не говорила, знал Костя только, даже папа мой не знал. И говорю: «Олег Павлович, никому нельзя знать, но так и так, мне два месяца нельзя играть спектакли. Если всё будет нормально, я потом выйду и ещё месяца три поиграю». Он сказал: «Да? Ну хорошо…А отец-то кто?» Я говорю: «Да вот, Костя Богомолов». И надо отдать должное ему, он никому не сказал. Более того, в какой-то момент, чуть позже, когда уже все догадывались, он вообще об этом забыл. Он так принял актёрскую задачу никому не говорить, что напрочь забыл. И спрашивал: «А почему у нас Мороз не играет?»

«Ему нравилось зарабатывать деньги»: Дарья Мороз поделилась воспоминаниями об Олеге Табакова

О коммерческой жилке Табакова, которому удалось зарабатывать на посту худрука, в интервью Юрию Дудю уже рассказывали Александр Молочников и Ольга Хенкина. Дарья Мороз подтвердила, что это был ещё один талант Табакова.

«Назвать Олега Павловича завхозом немножко грубо, но да. Я думаю, что это было равноценно его актёрскому таланту. Профессия его держала на плаву, как любого артиста. Но ещё ему нравилось зарабатывать деньги. Мне кажется, ему это было интересно и доставляло удовольствие. Вот он что-то сделал, а это денюжку принесло! А он угадал! Ему было это весело. Он вообще весёлый очень человек был. Поэтому так много за эти 20 лет в нашем театре всего происходило. Очень круто было ощущать себя частью механизма, который прям двигает театр здесь и сейчас».

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«Ему нравилось зарабатывать деньги»: Дарья Мороз поделилась воспоминаниями об Олеге Табакова фотографии
«Ему нравилось зарабатывать деньги»: Дарья Мороз поделилась воспоминаниями об Олеге Табакова фотографии
«Ему нравилось зарабатывать деньги»: Дарья Мороз поделилась воспоминаниями об Олеге Табакова фотографии
«Ему нравилось зарабатывать деньги»: Дарья Мороз поделилась воспоминаниями об Олеге Табакова фотографии
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