Юлия Пересильд поделилась фотографиями из космического корабля

Не так давно стало известно, что Юлия Пересильд
и Клим Шипенко отправятся в космос
. Актёры уже преступили к тренировкам.
Юлия успела рассказать подписчикам в инстаграме
, как проходят её будни в тренировочном центре МКС.
Пересильд показала, как выглядит процесс тренировок. Актриса подчеркнула, что занятие в тренировочном центре длилось 8,5 часов с перерывом на обед.
«Немного с осоловевшими глазами с Климом Шипенко. Мы 4,5 часа провели вот так... и ещё 4 на лекциях... с перерывом на обед!!! Обед как в детстве - первое/второе/ компот. Уже много чего узнали, опробовали, но впереди ещё бесконечность. Мы готовы, идём вперёд!!! Экспресс - программа насыщенная ... много теории! Впереди практика! Тяжело, не всё понятно, но очень интересно».
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