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Юлия Пересильд поделилась фотографиями из космического корабля

27 мая
2021 год

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27 мая 2021
Не так давно стало известно, что Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправятся в космос. Актёры уже преступили к тренировкам. Юлия успела рассказать подписчикам в инстаграме, как проходят её будни в тренировочном центре МКС.

Юлия Пересильд поделилась фотографиями из космического корабля

Пересильд показала, как выглядит процесс тренировок. Актриса подчеркнула, что занятие в тренировочном центре длилось 8,5 часов с перерывом на обед.

«Немного с осоловевшими глазами с Климом Шипенко. Мы 4,5 часа провели вот так... и ещё 4 на лекциях... с перерывом на обед!!! Обед как в детстве - первое/второе/ компот. Уже много чего узнали, опробовали, но впереди ещё бесконечность. Мы готовы, идём вперёд!!! Экспресс - программа насыщенная ... много теории! Впереди практика! Тяжело, не всё понятно, но очень интересно».
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Юлия Пересильд поделилась фотографиями из космического корабля фотографии
Юлия Пересильд поделилась фотографиями из космического корабля фотографии
Юлия Пересильд поделилась фотографиями из космического корабля фотографии
Юлия Пересильд поделилась фотографиями из космического корабля фотографии
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