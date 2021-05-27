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СМИ: состояние здоровья Анастасии Заворотнюк ухудшилось

27 мая
2021 год

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27 мая 2021
Состояние здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк ухудшилось из-за обострившегося рака мозга. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

СМИ: состояние здоровья Анастасии Заворотнюк ухудшилось

Близкие к семье Анастасии люди сообщили, что её болезнь вернулась. После ремиссии Заворотнюк вновь почувствовала себя хуже. Это случилось в бассейне. Врачи делают все возможное, чтобы облегчить страдания артистки.

«Настя сейчас неузнаваема - она очень полная из-за гормональных препаратов и совсем без волос. Она сейчас совсем другой человек... Настя была так рада, когда врачи разрешили ей плавание. Надеялась вернуть прежнюю форму. Все было хорошо, бассейн и правда на каком-то этапе помог ей как хорошая физиотерапия. Вес не ушел, но чувствовать она себя стала лучше. Но потом Насте стало плохо в бассейне. На обследовании стало понятно, что головокружение случилось из-за рецидива рака. И сейчас врачи делают все возможное, чтобы болезнь снова вошла в стадию ремиссии. За границу, как Жанну Фриске, Настю перевозить не будут, поскольку только наши светила дают положительные прогнозы, верят, что у Насти есть еще шанс победить рак».

По словам друзей Заворотнюк, артистка практически не выходит из дома.

«Муж окружил ее такой заботой и любовью, которую не каждому здоровому человеку дарят, не то что больному. Они живут очень замкнуто. Настя все время в своем загородном доме».
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СМИ: состояние здоровья Анастасии Заворотнюк ухудшилось фотографии
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