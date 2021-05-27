Джейк Джилленхол выпустил собственный мерч с надписью «LOX»

Американский актёр и продюсер Джейк Джилленхол
выпустил мерч с надписью «LOX». Этим событием он поделился в своём инстаграме
.
Джилленхол уверяет, что нет ничего лучше «пакета бейглов и локса»
. Именно название филе солёного лосося Джейк решил написать на чёрном худи. Так он стремится поддержать индустрию театра и общепита в Нью-Йорке, а именно работников этой сферы, которые столкнулись с серьезными проблемами из‑за пандемии коронавируса.
«Выручка от продажи каждой толстовки пойдет в Фонд поддержки театральных работников Нью-Йорка, пострадавших от пандемии. Местные мастера с нуля создали мерч в Нью-Йорке из высококачественного сырья. Надев этот худи с капюшоном, вы поддержите три сообщества, о которых мы заботимся: еда, театр и Нью-Йорк».
Особенно оценили надпись на толстовке фанаты Джейка из России. Некоторые заметили, что аббревиатура на худи обозначает «Ловкого, отважного, храброго»
человека.
обсуждение >>