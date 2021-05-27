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Джейк Джилленхол выпустил собственный мерч с надписью «LOX»

27 мая
2021 год

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27 мая 2021
Американский актёр и продюсер Джейк Джилленхол выпустил мерч с надписью «LOX». Этим событием он поделился в своём инстаграме.

Джейк Джилленхол выпустил собственный мерч с надписью «LOX»

Джилленхол уверяет, что нет ничего лучше «пакета бейглов и локса». Именно название филе солёного лосося Джейк решил написать на чёрном худи. Так он стремится поддержать индустрию театра и общепита в Нью-Йорке, а именно работников этой сферы, которые столкнулись с серьезными проблемами из‑за пандемии коронавируса.

«Выручка от продажи каждой толстовки пойдет в Фонд поддержки театральных работников Нью-Йорка, пострадавших от пандемии. Местные мастера с нуля создали мерч в Нью-Йорке из высококачественного сырья. Надев этот худи с капюшоном, вы поддержите три сообщества, о которых мы заботимся: еда, театр и Нью-Йорк».

Особенно оценили надпись на толстовке фанаты Джейка из России. Некоторые заметили, что аббревиатура на худи обозначает «Ловкого, отважного, храброго» человека.
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Джейк Джилленхол выпустил собственный мерч с надписью «LOX» фотографии
Джейк Джилленхол выпустил собственный мерч с надписью «LOX» фотографии
Джейк Джилленхол выпустил собственный мерч с надписью «LOX» фотографии
Джейк Джилленхол выпустил собственный мерч с надписью «LOX» фотографии
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