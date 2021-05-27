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Брэд Питт добился совместной опеки над детьми от Анджелины Джоли

27 мая
2021 год

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27 мая 2021
Голливудский актер Брэд Питт добился совместной опеки над детьми от бывшей супруги Анджелины Джоли. Об этом сообщает Page Six.

Брэд Питт добился совместной опеки над детьми от Анджелины Джоли

Судебные разбирательства артистов длились почти пять лет. Теперь в соглашение об опеке внесены существенные изменения.

«Брэд просто пытался проводить больше времени со своими детьми. И было ясно, что Анджелина делала все возможное, чтобы предотвратить это. Процесс [оформления опеки] длился несколько месяцев, и было привлечено много свидетелей, экспертов, терапевтов и других людей, которые находились рядом с детьми».

Джоли подала документы во Второй окружной апелляционный суд Калифорнии с требованием в очередной раз отстранить судью Джона Одеркрика от дела об опеке над их с Питтом детьми. Актриса заявила, что судья отказался выслушать показания несовершеннолетних детей об их желаниях по поводу родительской опеки. Выяснилось, что Джон Одеркрик запретил детям выступать на заседаниях и давать показания против отца. Представители Анджелины заявили, что Одеркрик «отказал Джоли в справедливом судебном разбирательстве, исключив её доказательства, которые относятся к здоровью, безопасности и благополучию детей, доказательства, имеющие решающее значение».

Джон Одеркрик — тот самый судья, который зарегистрировал брак пары в 2014 году. Супруги сами выбрали его как главного судью по делу об опеке над детьми, однако затем Джоли обвинила его в предвзятости и заявила, что у Одеркрика есть конфликт интересов на фоне деловых отношений, которые якобы связывают его с одним из адвокатов Питта.

Актриса также подчеркнула, что Питт не может быть опекуном, так как подвергал свою семью насилию, о чём она утверждала ранее. Джоли не раскрыла детали случившегося в суде, однако предоставила документы, которые якобы подтверждают, что экс-супруг вёл себя неподобающим образом.
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Брэд Питт добился совместной опеки над детьми от Анджелины Джоли фотографии
Брэд Питт добился совместной опеки над детьми от Анджелины Джоли фотографии
Брэд Питт добился совместной опеки над детьми от Анджелины Джоли фотографии
Брэд Питт добился совместной опеки над детьми от Анджелины Джоли фотографии
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