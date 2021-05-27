Брэд Питт добился совместной опеки над детьми от Анджелины Джоли

Голливудский актер Брэд Питт
добился совместной опеки над детьми от бывшей супруги Анджелины Джоли
. Об этом сообщает Page Six
.
Судебные разбирательства артистов длились почти пять лет
. Теперь в соглашение об опеке внесены существенные изменения.
«Брэд просто пытался проводить больше времени со своими детьми. И было ясно, что Анджелина делала все возможное, чтобы предотвратить это. Процесс [оформления опеки] длился несколько месяцев, и было привлечено много свидетелей, экспертов, терапевтов и других людей, которые находились рядом с детьми».
Джоли подала документы во Второй окружной апелляционный суд Калифорнии с требованием в очередной раз отстранить судью Джона Одеркрика от дела об опеке над их с Питтом детьми. Актриса заявила, что судья отказался выслушать показания несовершеннолетних детей об их желаниях по поводу родительской опеки. Выяснилось, что Джон Одеркрик запретил детям выступать на заседаниях и давать показания против отца. Представители Анджелины заявили, что Одеркрик «отказал Джоли в справедливом судебном разбирательстве, исключив её доказательства, которые относятся к здоровью, безопасности и благополучию детей, доказательства, имеющие решающее значение»
.
Джон Одеркрик — тот самый судья, который зарегистрировал брак пары в 2014 году. Супруги сами выбрали его как главного судью по делу об опеке над детьми, однако затем Джоли обвинила его в предвзятости и заявила, что у Одеркрика есть конфликт интересов на фоне деловых отношений, которые якобы связывают его с одним из адвокатов Питта.
Актриса также подчеркнула, что Питт не может быть опекуном, так как подвергал свою семью насилию, о чём она утверждала ранее
. Джоли не раскрыла детали случившегося в суде, однако предоставила документы, которые якобы подтверждают, что экс-супруг вёл себя неподобающим образом.
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