«Не могу сказать, что мы прям дружим семьями»: Дарья Мороз об отношениях с Ксенией Собчак

«Когда мы расходились, ещё никакой «оны» не было. Это было задолго до, за два года до. И расходились не по причине того, что кто-то к кому-то ушёл. Это были сугубо внутренние личностные причины. Бывают же кризисы. Вероятно, какой-то был кризис, который я внутри не переборола. Я устала, очень устала, я вошла в совсем глухую стену. И поняла, что если я сейчас для себя что-нибудь не поменяю, то я просто закончусь сама для себя внутренне». «Очень страшно было, ужасно страшно. Я просто ещё поняла, что если я останусь в этом состоянии, скажу себе: «Окей, тянем это, сколько сможем, авось что-то поменяется», то начну разрушаться изнутри и разрушать весь окружающий мир. В том числе Костю, Аню (дочь Мороз и Богомолова - прим. ред.), всех. Это был внутри меня неостановимый процесс. И я не хотела разрушать весь мир, я хотела вынырнуть куда-то. Мы с Костей непростые очень люди, мы очень оба властные. Всё время кто-то должен кому-то уступать. Это не всегда получается.
Были моменты, когда жалела о принятом решении, да. Ведь есть Аня, и это был самый большой для меня внутренний вопрос, как и для любой матери. Как я могу с ней так поступить? Взять и сказать: «У тебя была семья, а теперь у тебя тоже есть семья, но в совершенно другом виде». У меня в тот момент не было другого выхода. Я не справилась с этой ситуацией.
В тот момент, когда я говорю «всё», это значит, что «всё» было четыре дня назад. Ну или год назад. Так или иначе мы оба очень долго пытались это сохранить. И я считаю, что мы сохранили в итоге прекрасные отношения».
Актриса призналась, что долго не разрешала бывшему мужу знакомить дочь с Ксенией Собчак - из соображений безопасности.
«Я не могу сказать, что мы прям дружим семьями, но, конечно, Аня бывает у Кости и у Ксении в доме, они вместе ездят отдыхать, у них прекрасные отношения. Всё в этом смысле хорошо. Это тоже было для меня сложно сначала. Когда Костя с Ксенией только-только начали быть вместе, и Костя хотел их с Аней знакомить, я ему говорила: Давай мы подождем того момента, когда ты будешь точно уверен в том, что это твоя новая семья. Можно, конечно, знакомить ребенка с большим количеством девушек, но это травматично для ребенка. И когда стало понятно, что для Кости это серьёзно (это тоже был такой момент для меня), я отпустила Аньку с ними на отдых».
обсуждение >>