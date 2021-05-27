«У меня ужасная репутация как у артистки»: Дарья Мороз о своём характере

«Мамы не стало когда мне было 16 лет, весь мой период с 11-12 до 15-16 лет - это такой подростковый жёсткий ад, когда ты против всего мира, когда ты слова доброго родителям не скажешь, когда все тебе всё делают не так, ты весь в своих комплексах. И когда мамы не стало, я ещё не вышла из этого периода. Вот это жалко - что последние несколько лет маминой жизни я была колючий-колючий подросток, и мама говорила: «Господи, какая была до 5 лет хорошая девочка».
Родители мне часто говорили: «Кто ж тебя с таким характером замуж возьмёт?» И это очень долго во мне сидело. Мысль, что у меня жуткий характер. И я в какой-то момент даже на Аню начала это переносить: «Ань, ну что у тебя за характер?» А потом я поняла, что характер - это классно. Что без характера вообще бы ничего в моей жизни не было. И перестала Аньку этим доставать».
Также актриса призналась, что обладает сверхчувствительностью и нуждается в высокой степени концентрации на работе. «Понятно, что все творческие люди так или иначе медиумичны в определенной степени, нас этому учат. Но у меня это самая большая проблема - я слишком чувствительна к пространствам, к энергиям. Это очень сложно. Если у меня на съёмочной площадке падает забрало - всё, съёмочного дня не будет. Будут травмированы все морально - одним моим присутствием. Да, я ведьма. У меня ужасная репутация, на самом деле, как у артистки. Что я кидаюсь кисточками в гримёров, ненавижу партнёров и т.д. Хотя я вообще-то самый лучший союзник, если я доверяю режиссёру или партнёру, я сделаю всё для них. Но когда мне что-то надо сложное сыграть, мне нужна такая концентрация, что меня бесит всё. А у нас в культуре кинопроизводства нет уважения к этому актёрскому пространству, когда артисту надо собраться. И я могу быть очень резкой, ну потому что я иначе ничего не сделаю, мне нужно собрать себя.
Вещие сны мне снятся, да. Наша авария с мамой мне снилась, лет за 8 до этого. Ну всякие разные бывают у меня штуки».
Через десять лет Мороз видит себя многодетной матерью и уважаемым профессионалом: «У меня ещё как минимум двое детей. Я занимаюсь…не знаю. Тем, что мне интересно. Может, дома строить буду. Надеюсь, что через десять лет буду придумывать и делать крутое кино. И меня будут воспринимать как профессионала в этом деле (продюсерском). Я бы избавилась от дурацкого желания, чтобы меня кто-нибудь похвалил».
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