Аглая Тарасова и Александр Ревва снялись в новом клипе Тилля Линдеманна

В середине мая Александр Реввадразнил подписчиков фотографией с лидером немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном, без лишних деталей намекая на некий совместный проект с артистом. Этим проектом оказался клип на песню «Ich Hasse Kinder» (в переводе с немецкого «Я ненавижу детей»), снятый российским клипмейкером Сергеем Греем, режиссёром легендарного видео на песню Артура Пирожкова «Зацепила». Вот так, видимо, Ревва и оказался в клипе Линдеманна, премьера которого состоится 1 июня, в Международный день защиты детей.
Клип снят в декорациях позднесоветской Москвы. В видео-нарезке, опубликованной Линдеманном в соцсетях, мелькают советские пионеры, плачущий кровавыми слезами бюст Ленина, Храм Василия Блаженного, застенки НКВД, Ревва в роли сотрудника КГБ и Аглая Тарасова в роли любимой женщины механика Гаврилова лирического героя.
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