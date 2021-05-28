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Аглая Тарасова и Александр Ревва снялись в новом клипе Тилля Линдеманна

28 мая
2021 год

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28 мая 2021
В середине мая Александр Ревва дразнил подписчиков фотографией с лидером немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном, без лишних деталей намекая на некий совместный проект с артистом. Этим проектом оказался клип на песню «Ich Hasse Kinder» (в переводе с немецкого «Я ненавижу детей»), снятый российским клипмейкером Сергеем Греем, режиссёром легендарного видео на песню Артура Пирожкова «Зацепила». Вот так, видимо, Ревва и оказался в клипе Линдеманна, премьера которого состоится 1 июня, в Международный день защиты детей.

Аглая Тарасова и Александр Ревва снялись в новом клипе Тилля Линдеманна

Аглая Тарасова и Александр Ревва снялись в новом клипе Тилля Линдеманна

Клип снят в декорациях позднесоветской Москвы. В видео-нарезке, опубликованной Линдеманном в соцсетях, мелькают советские пионеры, плачущий кровавыми слезами бюст Ленина, Храм Василия Блаженного, застенки НКВД, Ревва в роли сотрудника КГБ и Аглая Тарасова в роли любимой женщины механика Гаврилова лирического героя.



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Аглая Тарасова и Александр Ревва снялись в новом клипе Тилля Линдеманна фотографии
Аглая Тарасова и Александр Ревва снялись в новом клипе Тилля Линдеманна фотографии
Аглая Тарасова и Александр Ревва снялись в новом клипе Тилля Линдеманна фотографии
Аглая Тарасова и Александр Ревва снялись в новом клипе Тилля Линдеманна фотографии
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