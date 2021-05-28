Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон признались, что были влюблены друг в друга

Предваряющий долгожданное возвращение сериала «Друзья»
документальный спецвыпуск «Друзья: Воссоединение»
, вышедший на сервисе HBO Max 27 мая, подарил поклонникам оригинального сериала возможность всласть поностальгировать
, узнав некоторые подробности закулисья 30-летней выдержки. В частности, оставшимся в живых фанатам сериала приятно было узнать, что актёры Дженнифер Энистон
и Дэвид Швиммер
, чьи герои Рейчел и Росс играют влюблённых, действительно испытывали друг к другу чувства на съёмочной площадке. Кто знает, может быть 27 мая 2021 года десятки людей в разных уголках Земли выиграли давно заключённое пари.
Разговор о романах за кадром инициировал ведущий спецвыпуска Джеймс Корден
: «Вы все молодые, горячие, хорошо выглядящие и успешные актеры, и для меня немыслимо, чтобы не было закадровых романов»
. В ответ на что Швиммер признался, что был влюблён в Энистон во время съёмок первого сезона. Энистон ответила комплиментом на комплимент, заявив, что чувства были взаимными.
«Я был сильно влюблен в Джен во время съемок первого сезона. В какой-то момент мы так сильно увлеклись друг другом, что напоминали два корабля, которые постоянно проходят мимо друг друга. Проблема была в том, что кто-то из нас постоянно находился в отношениях, поэтому мы никогда не переходили эту черту»
, - вспоминает Дэвид.
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