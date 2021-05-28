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Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон признались, что были влюблены друг в друга

28 мая
2021 год

Лайфстайл >>
28 мая 2021
Предваряющий долгожданное возвращение сериала «Друзья» документальный спецвыпуск «Друзья: Воссоединение», вышедший на сервисе HBO Max 27 мая, подарил поклонникам оригинального сериала возможность всласть поностальгировать, узнав некоторые подробности закулисья 30-летней выдержки. В частности, оставшимся в живых фанатам сериала приятно было узнать, что актёры Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, чьи герои Рейчел и Росс играют влюблённых, действительно испытывали друг к другу чувства на съёмочной площадке. Кто знает, может быть 27 мая 2021 года десятки людей в разных уголках Земли выиграли давно заключённое пари.

Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон признались, что были влюблены друг в друга

Разговор о романах за кадром инициировал ведущий спецвыпуска Джеймс Корден: «Вы все молодые, горячие, хорошо выглядящие и успешные актеры, и для меня немыслимо, чтобы не было закадровых романов». В ответ на что Швиммер признался, что был влюблён в Энистон во время съёмок первого сезона. Энистон ответила комплиментом на комплимент, заявив, что чувства были взаимными.

Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон признались, что были влюблены друг в друга

«Я был сильно влюблен в Джен во время съемок первого сезона. В какой-то момент мы так сильно увлеклись друг другом, что напоминали два корабля, которые постоянно проходят мимо друг друга. Проблема была в том, что кто-то из нас постоянно находился в отношениях, поэтому мы никогда не переходили эту черту», - вспоминает Дэвид.
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Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон признались, что были влюблены друг в друга фотографии
Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон признались, что были влюблены друг в друга фотографии
Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон признались, что были влюблены друг в друга фотографии
Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон признались, что были влюблены друг в друга фотографии
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