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Татьяна Лазарева объяснила, почему перестала шутить

29 мая
2021 год

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29 мая 2021
Оказавшись за кадром телевизионного процесса, телеведущая Татьяна Лазарева начала осваивать территорию ютюба. После проекта, посвящённого детям и проблемам материнства, Лазарева завела канал Lazarevatut, посвященный более широкому кругу вопросов - от образования до здравоохранения и психологии. В интервью литературному критику Галине Юзефович Татьяна объяснила, почему она больше не шутит, и поделилась своим мнением по поводу качества современного юмора в России.

Татьяна Лазарева объяснила, почему перестала шутить

Об уходе от профессионального юмора

«Я очень давно перестала шутить. Ещё когда я работала на телевидении. Я так понимаю, что это было связано со взрослением. Ты понимаешь, что смешно, конечно, но жить-то как? Когда появляются дети, ты становишься взрослее и вдруг видишь, что всё не смешно. Я вошла ещё в благотворительность очень глубоко к тому моменту, и увидела, что мой пузырёк [в котором я жила и шутила до этого] оказался очень маленьким и неправильным. Я не могла уже шутить…Юмор как навык остался, безусловно. Разрядить обстановку, что-то ещё…Но это как гвозди забивать, ножницами резать. Навык. А вот именно шутить ради смеха, смешить кого-то мне стало неинтересно. Мне показалось более важным не просто смешить, а через смех показывать людям что-то, заставлять их задумываться».

О запрете на юмор и неприкосновенных темах

«Я считаю, что шутить можно над всем. Всё зависит от размера аудитории. У меня отец инвалид, он слепой был всю жизнь. И мы над этим шутили. Но мы понимали, что только четыре человека оценят эти шутки. Шутка - это, вообще говоря, способность человека показать, что он не боится. Что он свободен и всё хорошо».
«Неужели вы думаете, что во время холокоста никто не шутил? Это же просто некая форма обсуждения. Цензура в голове обусловлена обществом, которое тебе постоянно говорит, что сегодня нормально, а что сегодня ненормально, хотя ещё вчера было нормально».

Татьяна Лазарева объяснила, почему перестала шутить

О современном юморе в России

«Я не сторонник теории о том, что юмор претерпевает какие-то изменения вообще. Температура всегда стабильна. И тонкий юмор ценится не всеми. И всегда, когда ты видишь, что кто-то оценил тонкую шутку, ты сразу распознаешь его как “своего”. Всегда пошлого юмора было больше.
Юмор очень спасает. Он разный у разных наций, безусловно. Но то, что он константен, это точно. Его не может быть больше или меньше. Даже в глобальные потрясения люди продолжают шутить».

О юморе в семье

«У нас в семье уже даже дети придирчиво относятся к качеству юмора. У нас очень оценочное суждение. Пошутишь в групповом семейном чате, а тебе пишут: «Ну так, сейчас было на троечку».

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