«В 90-е кто угодно мог попасть на телевидение»: Дмитрий Дибров о работе продюсером

Дмитрий Дибров
дал интервью порталу «7 дней
», в котором рассказал о том, как работал продюсером и буквально делал неизвестных молодых людей звёздами.
По словам шоумена, 30 лет назад было время, когда в телецентр «Останкино» набирали буквально с улицы. Вместе с другими продюсерами они даже вывесили газетное объявление о том, что требуются люди для работы на телевидении.
«В 90-е кто угодно мог попасть на телевидение. Надо было только доказать свою незаурядность хоть в каком-нибудь отношении. Необязательно лучше всех читать стихи, можно, например, мгновенно соображать. И еще — понимать, что есть на свете что-то поважнее, чем ты сам».
Дмитрий Александрович проводил жесткий кастинг, а потом начинал учить премудростям профессии. Работать было тяжело, но те, кто смог выдержать этот прессинг, получили затем всероссийскую славу.
«Некоторые здорово вышли замуж. Они бы не нашли таких прекрасных мужей, если бы не отдали достаточно много лет телевидению. Телевидение — вот тот эгрегор, который поднял их до таких орбит, где летают хорошие женихи».
Больше всего телеведущий не любил работать с «красавцами и красавицами», потому что для них важнее было не общее дело, а они сами.
«Они могут только притворяться, что преданы богу телевидения, а на самом деле думают только об одном: как они прорвутся в кадр, и все увидят, как они красивы. Таких мы отшивали. А вот тех, кто был готов работать просто из любви к этому удивительному делу, мы брали».
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