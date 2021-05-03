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Чулпан Хаматова прошла вакцинацию

3 мая
2021 год

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3 мая 2021
Актриса и благотворитель Чулпан Хаматова присоединилась к звездам, которые сделали прививку от коронавируса. Об этом она сообщила в своём инстаграме.

Чулпан Хаматова прошла вакцинацию

Хаматова прошла вакцинацию в городской поликлинике, куда пришла вместе с дочерью Ариной. В своем аккаунте в соцсетях артистка поделилась фотографиями, на которых она и её дочь проходят вакцинацию. Снимки актриса подписала лаконичной фразой.

«Мы с дочкой за прививку!»

Хаматова одной из первых добровольно села на карантин. Ранее Чулпан уже делилась секретами того, как ей удавалось строить жизнь в условиях самоизоляции. Хаматова признавалась, что без расписания не делала и шага.

«Расписание - наше все!»
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Чулпан Хаматова прошла вакцинацию фотографии
Чулпан Хаматова прошла вакцинацию фотографии
Чулпан Хаматова прошла вакцинацию фотографии
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