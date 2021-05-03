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В Лос-Анджелесе нашли преступников, укравших собак Леди Гаги

3 мая
2021 год

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3 мая 2021
Полиция Лос-Анджелеса, занимающаяся поиском собак Леди Гаги, сообщила, что на днях были арестованы пять человек, причастных к похищению животных.

В Лос-Анджелесе нашли преступников, укравших собак Леди Гаги

За последние два с небольшим месяца Леди Гага пережила два серьезных стресса. Сначала были похищены два пса певицы, а позже выяснилось, что женщина, якобы нашедшая и вернувшая ей любимцев, оказалась обманувшей ее преступницей.

Согласно официальной информации, полученной от полицейских, троим из арестованных предъявлено обвинение в вооруженном ограблении и покушении на убийство. Все трое при ближайшем рассмотрении оказались профессиональными преступниками, членами известной банды. Двум другим арестованным предъявлено обвинение в соучастии в ограблении.

Среди арестованных оказалась женщина, которая представилась как Дженнифер Макбрайд. Через несколько дней после похищения собак она позвонила Леди Гаге на номер, который та опубликовала в Сети, чтобы ей могли вернуть ее любимцев за 500 тысяч долларов. Позвонившая предъявила певице свои права на получение денежной выплаты. Однако, когда Гага связалась с полицией, блюстители порядка заподозрили неладное и посоветовали пока не производить платеж.

Как выяснилось, полиция была права. В ходе следствия по делу обнаружилось, что Макбрайд — подружка члена банды преступников. Выяснилось также, что похищение собак не было случайным. Преступники хотели украсть именно псов певицы, чтобы потом потребовать с неё выкуп. Однако, узнав о её щедром предложении, они решили, что будет проще получить деньги именно таким путем.

Райан Фишер, выгуливавший собак Леди Гаги, был ранен бандитами и провёл в больнице несколько недель. У него оказалось пробито легкое, часть которого пришлось удалить. Теперь он постепенно поправляется. Пострадавший заявил, что после того, как решился дать показания против бандитов, он опасается мести их товарищей по банде.
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В Лос-Анджелесе нашли преступников, укравших собак Леди Гаги фотографии
В Лос-Анджелесе нашли преступников, укравших собак Леди Гаги фотографии
В Лос-Анджелесе нашли преступников, укравших собак Леди Гаги фотографии
В Лос-Анджелесе нашли преступников, укравших собак Леди Гаги фотографии
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