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Евгений Гришковец и группа «Бигуди» выпустили новый альбом после 11-летнего перерыва

30 мая
2021 год

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30 мая 2021
После 11-летней тишины в эфире Евгений Гришковец и группа «Бигуди» выпустили новый альбом «Человеку человек», послушать который можно на различных стриминговых платформах. Новый альбом, состоящий из 9 композиций, появился благодаря освободившемуся во время пандемии времени.

Евгений Гришковец и группа «Бигуди» выпустили новый альбом после 11-летнего перерыва

«Концерты отменились, и мы подумали, что здорово будет воспользоваться этим временем, чтобы спокойно, без спешки записать полноценный альбом», — отметил Евгений Гришковец. Работали артисты дистанционно - композитор Максим Сергеев сочинил музыку на заданную Гришковцом тему, а драматург позднее писал под неё текст.

Евгений Гришковец и группа «Бигуди» выпустили новый альбом после 11-летнего перерыва

«Возобновляя сотрудничество, мы меньше всего хотели дважды войти в одну и ту же реку. Тогда мне было чуть за 40, сейчас — за 50, у меня выросли две дочери и сын. Максиму Сергееву было за 30, а сейчас за 40. Мы стали взрослее, мы стали старше. Мы лучше сейчас отдаем себе отчет — чтó для нас этот проект. «Человеку человек» — следующая глава в новейшей истории проекта Гришковец и Бигуди. Неизвестно, когда появится следующий альбом и нам хотелось сделать этот особенным, и ни в коем случае не проходным», - написал Гришковец в своём онлайн-дневнике.

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Евгений Гришковец и группа «Бигуди» выпустили новый альбом после 11-летнего перерыва фотографии
Евгений Гришковец и группа «Бигуди» выпустили новый альбом после 11-летнего перерыва фотографии
Евгений Гришковец и группа «Бигуди» выпустили новый альбом после 11-летнего перерыва фотографии
Евгений Гришковец и группа «Бигуди» выпустили новый альбом после 11-летнего перерыва фотографии
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