Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия - За правду»

В субботу 29 мая председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов
вручил американскому актёру и спецпредставителю МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивену Сигалу
партийный билет. Ранее актёр был членом партии «За правду», но 22 февраля 2021 года партия объединилась со «Справедливой Россией» и «Патриотами России».
Актёр намерен посвятить себя борьбе с экологическими преступлениями и защите озера Байкал от загрязнения. Так называемый «законопроект Стивена Сигала», за разработку которого взялся актёр, может стать центральной предвыборной инициативой партии. Получивший российское гражданство в 2016 году
Сигал разработал поправки, существенно ужесточающие статьи Уголовного кодекса об экологических преступлениях. Об этом сообщают «Открытые медиа»
со ссылкой на представительницу партии Елизавету Кондакову.
В законпроекте актёр предлагает давать реальные тюремные сроки и лишать осуждённых за загрязнение воды, атмосферы или морской среды, нанёсшие природе ущерб средней тяжести, права занимать определённые должности.
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