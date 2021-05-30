Александр Петров и Стася Милославская отметили запуск тематического поезда в московском метро

На днях в московском метро состоялась церемония запуска тематического состава, посвященного 95-летию театра имени М. Н. Ермоловой. Стены внутри вагонов состава оформлены фотографиями и информацией, повествующей об истории театра, постановках и артистах. Станции метро внутри вагонов оглашаются голосами заслуженной артистки Ирины Савиной и народного артиста Бориса Быстрова, озвучивших десятки зарубежных фильмов. Новый тематический состав будет ходить по Арбатско-Покровской линии. В пару к нему московский метрополитен выпустил лимитированную серию транспортных карт «Тройка», посвященных юбилею театра.
«Для меня синяя ветка Московского метро - особенная! Очень хорошо помню о своих мечтах - учиться в ГИТИСе, сниматься в кино, играть в театре. Каждый раз я ехал в ГИТИС от метро Щёлковская, туда приезжал на вокзал из Переславля-Залесского, ехал до метро Арбатская и шёл в ГИТИС. Шёл поступать. Поступление было долгое, несколько месяцев, которые тянулись вечность, но очень хорошо помню свои мысли, страхи, ощущения. В метро для меня всё было чужим. Большой город, много людей, но там было время подумать, проанализировать и в конце поездки, когда ехал обратно на Шелчок - порадоваться за то, что прошёл дальше. Несколько раз телефон садился и я не мог позвонить родителям и сообщить о победе, они меня встречали на вокзале, я выходил с улыбкой на лице и говорил: «Прошёл». Прошло 13 лет с момента поступления, я закончил ГИТИС в 2012 году, снимаюсь в кино, работаю в театре имени Ермоловой уже почти 8 лет. Теперь у театра есть свой поезд, который будет ездить на любимой мною синей ветке Московского метро. Вот такая цикличность вещей в природе. Люблю такие штуки».
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