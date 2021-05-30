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Анджелина Джоли обсудила со Светланой Алексиевич ситуацию в Беларуси

30 мая
2021 год

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30 мая 2021
Актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли провела беседу с нобелевским лауреатом в области литературы Светланой Алексиевич. Ключевой темой их разговора стала политическая ситуация в Беларуси. Беседа Джоли и Алексиевич состоялась при содействии правозащитной организации Amnesty International. Разговор длился около двух часов.

Анджелина Джоли обсудила со Светланой Алексиевич ситуацию в Беларуси

Актриса обсудила с белорусской писательницей истории политзаключенных. Алексиевич рассказала Джоли о 17-летнем Никите Золотареве, которого приговорили к пяти годам тюрьмы. Его история непроста, по словам правозащитников, его неоднократно избивали стражи правопорядка, несмотря на эпилепсию, от которой парень страдает много лет. Во время беседы Джоли и Алексиевич подняли тему о возможных способах поддержки заключенных, пострадавших во время общественных беспорядков.

Также Джоли рассказала Алексиевич, что её беспокоит ситуация с детским хосписом в Гродно. Директору Ольге Величко угрожают закрытием учреждения из-за поддержки оппозиции. В 2020 году Величко оштрафовали за участие в несанкционированной акции. В связи с этим собственники помещения, в котором располагается хоспис, начали расторгать арендные договоры.

Анджелина Джоли обсудила со Светланой Алексиевич ситуацию в Беларуси
фото: Светлана Алексиевич
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Анджелина Джоли обсудила со Светланой Алексиевич ситуацию в Беларуси фотографии
Анджелина Джоли обсудила со Светланой Алексиевич ситуацию в Беларуси фотографии
Анджелина Джоли обсудила со Светланой Алексиевич ситуацию в Беларуси фотографии
Анджелина Джоли обсудила со Светланой Алексиевич ситуацию в Беларуси фотографии
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