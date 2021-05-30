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Бывшие студентки Олега Табакова обвинили его в домогательствах

30 мая
2021 год

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30 мая 2021
Признания Елены Прокловой о домогательствах со стороны знаменитого актера до сих пор выходят Марине Зудиной боком. Как только все безоговорочно признали в «знаменитом актёре» Олега Табакова, начались бурные обсуждения этой истории, не утихающие по сей день. Многие коллеги осудили Проклову за излишнюю откровенность и меркантильность. Долгое время никто не подтверждал слова актрисы свидетельствами о похожем опыте. Но на днях одна из бывших студенток Табакова, проживающая ныне в США Елена Антоненко фактически обвинила покойного артиста в домогательствах. По словам Антоненко, Табаков довольно часто приставал к студенткам.


Бывшие студентки Олега Табакова обвинили его в домогательствах

«Это был не единичный случай, когда Табаков домогался молоденьких девочек. Те, кто от него зависел и хотел сделать карьеру, были согласны на многое. Если не делали по его, он мог сломать карьеру. Отчасти я от него пострадала. Была у него на хорошем счету на курсе, а при поступлении во МХАТ он мне сказал: «Я ничего делать не буду, просто покажи мне свою сисечку». И я убежала оскорбленная. У нас на курсе все считали, что у него был роман с нашей сокурсницей, 16-летней Олей Т. Возможно, история, схожая с Прокловой. Но Оля поступила смело - в отместку Олегу Павловичу начала встречаться с его сыном Антоном. И за это отвергнутый Табаков отчислил талантливую девочку с формулировкой «за профнепригодность», - рассказала Антоненко.

Изданию «Комсомольская правда» удалось связаться с упомянутой Ольгой Т. Она рассказала, что, будучи 14-летней школьницей, поступила в экспериментальную театральную студию Олега Табакова при Дворце пионеров, где прозанималась два года. «Олег Павлович лично приехал ко мне в школу, разговаривал с директрисой и откупил меня за два билета в Большой театр. На следующий день директриса сказала, что меня переводят в школу рабочей молодежи, которую я окончила экстерном и поступила в ГИТИС на первый курс к Табакову», - поделилась воспоминаниями Ольга.

По словам Ольги, Табаков охотно рассказывал о своей жизни и семье несовершеннолетним студентам: «Табаков нам рассказывал про своих родителей довольно откровенно. Он привозил к нам свою маму из Саратова - большая, грузная женщина. Про папу он говорил, что одна из причин, по которой он разошёлся с мамой, причём уже в преклонном возрасте, - это потому, что папа был таким сильным по мужской части. Мама уже зубы (челюсти вставные) в стаканчик складывала. А папе хотелось секса. Я была крайне удивлена, почему Табаков всё это рассказывает нам, фактически детям. И, видимо, у него такая же порода, как у его отца. Ведь ему было за 70, когда у него последний ребёнок родился. Ему постоянно чего-то хотелось, такой сильный сексуальный драйв. Похоже, я не одна, к кому он в своей жизни приставал…».

Бывшие студентки Олега Табакова обвинили его в домогательствах

Ольга вспоминает, что ей было 16 лет, а Табакову под 50, когда он начал за ней ухаживать: «Подвозил до дома несколько раз на своей «Волге». Иногда дарил цветочки (скорее всего, те, что ему подносили поклонники после спектакля), как-то презентовал коробку мандаринов. Стояла зима, а у меня не было зимней обуви. Я связала себе шерстяные носки и ходила в сабо. Он в какой-то момент сказал: «Я не могу на это смотреть». И мы с ним поехали в «Берёзку», где он мне на сертификат купил зимние сапоги. И закрытые просмотры фильмов для меня организовывал - я одна в зале сижу и смотрю. Мне показывали и «Зеркало» Тарковского, и фильмы Феллини, и «Кабаре», и «8 с половиной…». Я не принимала всерьез его знаки внимания, у меня было полно ровесников-поклонников. Поэтому меня начала пугать его настойчивость».

Также Ольга утверждает, что Табаков якобы рассказывал ей о романе с Прокловой.
«Возможно, он этим хотел сказать, что как бы ничего страшного нет в том, что у нас такая разница в возрасте. Мне было 16, ему где-то 47. Мне было вообще очень странно, что такой пожилой мужчина проявляет ко мне знаки внимания. И мне было всё равно, сколько у него медалей, наград. Хотел ли он, чтобы я стала его тайной любовницей? Наверное, да. И жить, имея на стороне молодую девочку, - наверное. Я на это не пошла».

В какой-то момент Ольге Т. показалось, что у супруги Табакова – Людмилы Крыловой – появились подозрения. Студентке эта ситуация не понравилась, и она решила закрутить роман с сыном артиста – Антоном Табаковым. Это был хороший ход, чтобы снять с себя все подозрения.

«Антоша ещё в пионерском лагере оказывал мне знаки внимания. После участия в фильме «Тимур и его команда» он пользовался восхитительной популярностью. А потом мы с ним встретились снова, и было видно, что он в меня очень влюблен. Я дружила с Антоном, бывала у них дома. Олег Павлович, показалось, не очень-то принял такой расклад», - отметила Ольга.

Ольга училась на втором курсе, когда встретила своего будущего супруга. Узнав о её намерении выйти замуж, Табаков отчислил её с формулировкой «за профнепригодность». По мнению Антоненко, артист руководствовался совокупностью факторов, а не только чистым желанием отомстить. «Жених Ольги был сыном диссидента, за которым следил КГБ. Может быть, Табаков решил: зачем подставлять себя, если она всё равно уедет из СССР? В институте начались преследования, Олю вызвали в деканат. Говорили ей: «Разводись, тогда будешь учиться». Табаков, конечно, понимал, что происходит. Думаю, испугался, что его курс и его карьера могут пострадать»
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Бывшие студентки Олега Табакова обвинили его в домогательствах фотографии
Бывшие студентки Олега Табакова обвинили его в домогательствах фотографии
Бывшие студентки Олега Табакова обвинили его в домогательствах фотографии
Бывшие студентки Олега Табакова обвинили его в домогательствах фотографии
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