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Звезда сериала «Триада» Анастасия Калашникова рассказала, как жила в тайском монастыре

30 мая
2021 год

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30 мая 2021
7 июня на телеканале ТНТ стартует продолжение сериала «Триада». Это история о Толе, которому одновременно сообщили о беременности сразу три женщины. Но вместо того, чтобы провалиться сквозь землю, Толя принимает ответственное, но очень спорное решение. Он собирает всю триаду и объявляет, что все три матери должны непременно жить вместе с ним под одной крышей.

Звезда сериала «Триада» Анастасия Калашникова рассказала, как жила в тайском монастыре

В свежем интервью изданию «OK!» актриса Анастасия Калашникова рассказала, что второй сезон они снимали уже с детьми. Но из-за пандемии съемки затянулись, а новорождённые актёры подросли и не помещались в люльки. В итоге на площадке сменилось два поколения детей.

Звезда сериала «Триада» Анастасия Калашникова рассказала, как жила в тайском монастыре

«Помню, мы снимали сцену, в которой наши героини возвращаются из роддома, и одна из малышек уже так выросла, что научилась переворачиваться и держать голову. Было ощущение, что она вот-вот в школу пойдет! Сначала мы старались это скрывать, а потом приняли решение поменять маленьких артистов. У детей есть ограничения по сменам. Если мы работаем по 12 часов, то им нельзя работать дольше четырех. У моей героини Миланы двойня, поэтому мне было вдвойне сложнее. Я чувствовала большую ответственность – мне приходилось брать на руки двух чужих детей! Мои малышки были разного возраста, и если младшая особенно не реагировала, то старшая начинала плакать, и нам приходилось подстраиваться», - рассказала Анастасия.

Актриса призналась, что иногда дети устраивали настоящие истерики. Порой Калашникова даже не слышала своего партнёра из-за крика младенцев, приходилось вести разговор интуитивно – лишь бы успеть и отпустить детей.

Звезда сериала «Триада» Анастасия Калашникова рассказала, как жила в тайском монастыре

После съёмок в «Триаде» Анастасия решила уехать на некоторое время в тайский монастырь. Там она с головой окунулась в медитацию и жила по распорядку монахов. «Это было одно из самых лучших событий в моей жизни! Если вы сейчас читаете это интервью – смело поезжайте в тайский монастырь, я всем это искренне советую. Я снялась в «Триаде» и приняла решение поехать в Таиланд, чтобы медитировать и молчать. Это такая практика – нужно медитировать по 12 часов, есть два раза в день, причем только рис и бананы, вставать на рассвете, выполнять общественные работы, касающиеся монастыря вместе с монахами, помогать им. Мне это было необходимо как творческой личности для поиска себя, своего пути. После съёмок я не смогла себе позволить просто тратить деньги и кайфовать, мне хотелось копать дальше. Я не очень люблю громкие слова типа «я вернулась другим человеком», но после этого опыта я действительно стала по-другому смотреть на себя и на свою профессию, на людей, на мир. Это было очень полезно», - вспоминает Калашникова.
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Звезда сериала «Триада» Анастасия Калашникова рассказала, как жила в тайском монастыре фотографии
Звезда сериала «Триада» Анастасия Калашникова рассказала, как жила в тайском монастыре фотографии
Звезда сериала «Триада» Анастасия Калашникова рассказала, как жила в тайском монастыре фотографии
Звезда сериала «Триада» Анастасия Калашникова рассказала, как жила в тайском монастыре фотографии
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