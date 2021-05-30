«А вы якутка?»: Марина Кравец о часто задаваемых вопросах

Юмористка Марина Кравец
уже успела попробовать себя во многих амплуа – она и актриса, и комик, и певица, и телеведущая. Кроме того, Марина активно ведет соцсети, у нее уже почти 2,5 миллиона подписчиков. В недавнем интервью Кравец рассказала, как справляется с нападками хейтеров.
«Да, хейтеры встречаются. При этом они могут быть и среди фолловеров. Удивляет: а зачем ты на меня тогда подписан, мазохист? К адекватной критике готова прислушаться, если она выражена в нормальной корректной форме. Я спокойно в целом отношусь к хейту, но баню без сожалений тех, кто просто хамит мне или другим и разжигает, например, национальные споры, бросается оскорблениями. А иногда отвечаю что-то нейтральное такому человеку под постом, мой ответ поднимает его комментарий в топ и дальше он получает по полной программе от других. Как-то так... Кстати! Забавный факт: среди тех, кто мной крайне недоволен больше всего женщин за 55-60 и у них обязательно на аватарке или в постах фото с выращенными цветами! Уже муж смеется, что это система, а не случайности»
, - отметила актриса.
Также Марина Кравец поделилась часто задаваемыми вопросами от подписчиков. Самым популярным оказался вопрос о её национальности.
«А вы якутка??» Ответ: вообще нет! Кто-то разместил этот выдуманный элемент моей биографии на одном сайте, и почему-то это разошлось. Якутской крови во мне вообще нет. Также не правда, что мои родители работали на заводе: мама и папа закончили ЛИТМО в Ленинграде, по профессии инженеры, но на заводах не работали»
, - рассказала Кравец.
обсуждение >>