«А вы якутка?»: Марина Кравец о часто задаваемых вопросах

Юмористкауже успела попробовать себя во многих амплуа – она и актриса, и комик, и певица, и телеведущая. Кроме того, Марина активно ведет соцсети, у нее уже почти 2,5 миллиона подписчиков. В недавнем интервью Кравец рассказала, как справляется с нападками хейтеров., - отметила актриса.Также Марина Кравец поделилась часто задаваемыми вопросами от подписчиков. Самым популярным оказался вопрос о её национальности., - рассказала Кравец.