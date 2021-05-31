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Екатерина Климова рассказала о предназначении женщины

31 мая
2021 год

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31 мая 2021
Екатерина Климова стала гостьей программы «Однажды». Актриса призналась, что никогда не задумывалась об абортах.

Екатерина Климова рассказала о предназначении женщины

По словам звезды, для нее нет ничего важнее семьи.

«Дети для меня всё. Вопрос рожать или не рожать никогда не стоял. В моем сознании нет другого варианта. Я сначала женщина, которая по своим предназначениям на этой Земле должна стать матерью, должна выполнить свою функцию, а потом уже артистка».

Климова также рассказала о том, как совмещает работу и семейную жизнь. Она не скрывает, что иногда из-за съемок и плотного графика может пропустить какие-то домашние мероприятия.

«Моя профессия самая эгоистичная, потому что нужно работать круглые сутки. Это экстрим! Да, я могу так жить, но это нужно делать только тогда, когда не можешь по-другому. Для меня жертвы — это не попасть на день рождения ребенка, я стараюсь не пропускать, но бывают разные ситуацию. Дети выросли в этом, уже не знают, как бывает иначе».
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