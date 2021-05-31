Екатерина Климова рассказала о предназначении женщины

Екатерина Климова
стала гостьей программы «Однажды». Актриса призналась, что никогда не задумывалась об абортах.
По словам звезды, для нее нет ничего важнее семьи.
«Дети для меня всё. Вопрос рожать или не рожать никогда не стоял. В моем сознании нет другого варианта. Я сначала женщина, которая по своим предназначениям на этой Земле должна стать матерью, должна выполнить свою функцию, а потом уже артистка».
Климова также рассказала о том, как совмещает работу и семейную жизнь. Она не скрывает, что иногда из-за съемок и плотного графика может пропустить какие-то домашние мероприятия.
«Моя профессия самая эгоистичная, потому что нужно работать круглые сутки. Это экстрим! Да, я могу так жить, но это нужно делать только тогда, когда не можешь по-другому. Для меня жертвы — это не попасть на день рождения ребенка, я стараюсь не пропускать, но бывают разные ситуацию. Дети выросли в этом, уже не знают, как бывает иначе».
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