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Елена Проклова заявила, что Александр Абдулов не мог иметь детей

31 мая
2021 год

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31 мая 2021
Елена Проклова в программе «Прямой эфир» рассказала о бесплодии Александра Абдулова.

Елена Проклова заявила, что Александр Абдулов не мог иметь детей

В Санкт-Петербурге появился 47-летний рокер Сергей Шиподько, который назвал себя внебрачным сыном Абдулова. Проклова, которую ранее уже критиковали за «мерзкие подробности», решила вступиться за артиста и опровергла данную информацию. По ее словам, актер всегда был бесплодным.

«Саша действительно был очень темпераментным человеком, очень любил женщин. Я думаю, если бы у Саши была такая возможность, у него, наверное, было бы много детей в этой жизни. Но Саша сам неоднократно в приватном разговоре говорил о том, что у него не может быть детей».

Ведущий программы Андрей Малахов напомнил, что вторая жена Абдулова родила ему дочь Евгению. Друг Абдулова, кинопродюсер Марк Рудинштейн ответил Малахову, поддерживая Проклову. Он отметил, что в настоящее время в мире существует множество различных способов для искусственной беременности, которыми мог воспользоваться актер.

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Елена Проклова заявила, что Александр Абдулов не мог иметь детей фотографии
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