Елена Проклова заявила, что Александр Абдулов не мог иметь детей

В Санкт-Петербурге появился 47-летний рокер Сергей Шиподько, который назвал себя внебрачным сыном Абдулова. Проклова, которую ранее уже критиковали за «мерзкие подробности», решила вступиться за артиста и опровергла данную информацию. По ее словам, актер всегда был бесплодным.
«Саша действительно был очень темпераментным человеком, очень любил женщин. Я думаю, если бы у Саши была такая возможность, у него, наверное, было бы много детей в этой жизни. Но Саша сам неоднократно в приватном разговоре говорил о том, что у него не может быть детей».
Ведущий программы Андрей Малахов напомнил, что вторая жена Абдулова родила ему дочь Евгению. Друг Абдулова, кинопродюсер Марк Рудинштейн ответил Малахову, поддерживая Проклову. Он отметил, что в настоящее время в мире существует множество различных способов для искусственной беременности, которыми мог воспользоваться актер.
обсуждение >>