Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Денис Шведов рассказал о выживании в экстремальных условиях

31 мая
2021 год

Лайфстайл >>
31 мая 2021
Денис Шведов стал гостем YouTube-канала «Георгий За Кадром». В интервью артист рассказал, зачем принял участие в шоу «Последний герой» и как хотел проверить себя на «выживание» в экстремальных условиях.

Денис Шведов рассказал о выживании в экстремальных условиях


Шведов рассказал, какую цель ставил для себя во время участия в передаче «Последний герой».

«Когда ты приезжаешь туда, неделю на вторую ты понимаешь, куда именно ты попал. Вот тогда ты реально осознаешь значение слов «проверить себя». Это ни в какое сравнение не идет с тем, о чем ты думал перед поездкой».

Для Дениса главной проблемой на острове было не отсутствие элементарных удобств, а постоянное столкновение с людьми.

«Одним из самых печальных открытий для меня было то, что люди не умеют общаться. Иногда я был удивлен, что взрослые люди не могут взаимодействовать не токсично».

Денис Шведов никогда не знал своего отца, и в детстве ему не хватало человека, который может помочь и подсказать. Актер признается, что на острове он сам стал таким человеком для себя.

«Были пару дней, когда уже нет сил, но нужно идти вперед, и очень хочется закончить всю эту историю. Становилось очень плохо, до моментов отчаяния, но я не могу уехать с острова. Тогда благодаря профессии я смог взглянуть на себя со стороны. И подумал: «А сможешь ли ты сказать, что сделал все, что мог? А ведь такая возможность испытать себя дается раз в жизни».

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Юбилей «Иллюзиона»: Денис Шведов, Дмитрий Власкин и Анна Бегунова
Любовь и смерть: Денис Шведов, Ольга Сутулова и Ольга Кабо
Поиск по меткам
воспоминанияоткровение
персоны
Денис Шведов

фотографии >>
Денис Шведов рассказал о выживании в экстремальных условиях фотографии
Денис Шведов рассказал о выживании в экстремальных условиях фотографии
Денис Шведов рассказал о выживании в экстремальных условиях фотографии
Денис Шведов рассказал о выживании в экстремальных условиях фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Марина Джанашия
27 мая ушла из жизни актриса Марина Джанашия.
Ярослав Гаврилюк
25 мая ушёл из жизни актёр Ярослав Гаврилюк.

День рождения >>

Андрей Бирин
Георгий Бурков
Людмила Гладунко
Георгий Епифанцев
Сергей Калантай
Вячеслав Крикунов
Дмитрий Олейник
Дарья Петрожицкая
Дмитрий Соломыкин
Том Беренджер
Алида Валли
Клинт Иствуд
Виктория Руффо
Лиа Томпсон
Колин Фаррелл
Брук Шилдс
все родившиеся 31 мая >>

Афиша кино >>

Тихое место 2
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Круэлла
комедия, криминальный фильм
США, 2021
Выбор Фредерика Фитцелла
детектив, мистика, триллер
Канада, 2021
Итальянские каникулы
комедия
Италия, 2020
Кино за 7 дней. Альманах
драма, мелодрама
Россия, 2021
Мэйнстрим
драма
США, 2020
Папа
драма
Россия, 2021
Спасти нельзя оставить
комедия, приключения
Россия, 2020
Четыре сапога и барсук
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, семейное кино, фэнтези
Норвегия, 2020
Пролетая над гнездом кукушки
драма
США, 1975
Рыбка Поньо на утёсе
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2008
Ассасин: Битва миров
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, приключения, триллер, фэнтези
Китай, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен