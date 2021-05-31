Денис Шведов рассказал о выживании в экстремальных условиях

Денис Шведов стал гостем YouTube-канала «Георгий За Кадром». В интервью артист рассказал, зачем принял участие в шоу «Последний герой» и как хотел проверить себя на «выживание» в экстремальных условиях.
Шведов рассказал, какую цель ставил для себя во время участия в передаче «Последний герой».
«Когда ты приезжаешь туда, неделю на вторую ты понимаешь, куда именно ты попал. Вот тогда ты реально осознаешь значение слов «проверить себя». Это ни в какое сравнение не идет с тем, о чем ты думал перед поездкой».
Для Дениса главной проблемой на острове было не отсутствие элементарных удобств, а постоянное столкновение с людьми.
«Одним из самых печальных открытий для меня было то, что люди не умеют общаться. Иногда я был удивлен, что взрослые люди не могут взаимодействовать не токсично».
Денис Шведов никогда не знал своего отца, и в детстве ему не хватало человека, который может помочь и подсказать. Актер признается, что на острове он сам стал таким человеком для себя.
«Были пару дней, когда уже нет сил, но нужно идти вперед, и очень хочется закончить всю эту историю. Становилось очень плохо, до моментов отчаяния, но я не могу уехать с острова. Тогда благодаря профессии я смог взглянуть на себя со стороны. И подумал: «А сможешь ли ты сказать, что сделал все, что мог? А ведь такая возможность испытать себя дается раз в жизни».
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