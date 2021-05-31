Жена во всех смыслах: Анастасия Макеева обвенчалась с мужем и опубликовала фотографии со свадьбы

После тайной церемонии бракосочетания
с третьим мужем свою четвёртую свадьбу актриса Анастасия Макеева
решила отметить с королевским размахом -
назло недоброжелателям, которые до сих пор обвиняют актрису в том, что она разрушила чужую семью
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23 мая Анастасия объявила, что вышла замуж под водой
, в качестве доказательства опубликовав красивое музыкальное видео. А 29 мая актриса сыграла со своим возлюбленным Романом Мальковым
сухопутную церемонию бракосочетания в Крыму, поделившись своими чувствами и фотографиями в Инстаграме
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«Ну вот и наступил наш день счастья
Я уверена, мы сами рисуем свою жизнь и получаем то, что хотим. Да, на пути может быть много испытаний и уроков, и как их пройти, зависит от нас. Я люблю жизнь и люблю людей, я открыта для общения и к своим годам научилась признавать свои ошибки. Вчера была огромная красная Луна, только в день нашей свадьбы могла быть такая луна. Сегодня обещали дождь с грозой, но словно для нас вышло солнышко и море спокойное, как зеркальная гладь. Я даже не буду рассказывать, сколько всяких интересных испытаний и интересных ситуаций, но Вселенная щедра на подарки, и в нашем случае всё в последний момент, но происходит так, как мы хотим»
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Уже через день актриса рапортовала из Санкт-Петербурга о том, что направляется с супругом в церковь на церемонию венчания и чувствует себя «женой во всех смыслах».
«Ну что ж, я во всех смыслах официально стала женой. Это невероятное и волшебное чувство.
Почти в каждом своём спектакле я выхожу замуж и каждый раз я думала, что я счастливая, ибо могу переживать эти моменты вновь и вновь. Но вчера я поняла, что какая бы я не была талантливая или одарённая, да не только я, кто угодно - мы не сможем передать в рабочих процессах ту концентрацию счастья, что рвётся из нас наружу, когда мы испытываем настоящее чувство любви и торжества этого чувства. Я позже расскажу сколько всего произошло у нас на свадьбе, это был совсем не обычный день и предшествующие ему.
А пока мы едем в церковь, и меня ждёт таинство, которое навсегда изменит мою жизнь»
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