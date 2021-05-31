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Анастасия Макеева предлагает «уважающим себя изданиям» купить фото и видео с её свадьбы

31 мая
2021 год

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31 мая 2021
В наше тяжёлое время режима строгой экономии каждый выживает, как может. Свадьба - удовольствие настолько дорогостоящее, что некоторые молодожёны даже берут под неё кредит в надежде «отбить» стоимость хрустящими подарками от гостей торжества (не пытайтесь повторить этот трюк самостоятельно!). А уж если свадьба растягивается во времени и пространстве - сложно представить себе объём трат. Свою четвёртую свадьбу 39-летняя Анастасия Макеева сыграла в трёх актах - со сменой костюмов, декораций и геолокации.

Анастасия Макеева предлагает «уважающим себя изданиям» купить фото и видео с её свадьбы

Если судить по Инстаграму актрисы, свадебная активность достигла своего пика в период с 23 по 30 мая - Анастасия сменила три платья, поплавала с мужем Романом Мальковым под водой, слетала в Крым, чтобы засвидетельствовать цветение глицинии и прискакала на венчание в один из питерских храмов.
Все эти увеселения в честь праздника любви разъели существенную брешь в семейном бюджете. Законопатить которую Макеева решила, предложив «уважающим себя изданиям» купить у неё эксклюзивные качественные фото и видеоматериалы со свадьбы.

Анастасия Макеева предлагает «уважающим себя изданиям» купить фото и видео с её свадьбы

Свою offerta migliore актриса опубликовала непосредственно у себя в Инстаграме: «Ну что ж, пока некоторые журналы довольствуются говнофотками и видео, снятыми из-под трусов, у меня есть уникальные кадры и видео. Так что, уважающие себя издания, печатающие качественные материалы, пишите в Директ или звоните. Мы открыты к диалогу».
А пока руководители уважающих себя изданий судорожно пытаются насрести гонорары на выкуп свадебного эксклюзива Макеевой, актриса отдыхает с мужем в затянутой облаками Ялте.
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Анастасия Макеева предлагает «уважающим себя изданиям» купить фото и видео с её свадьбы фотографии
Анастасия Макеева предлагает «уважающим себя изданиям» купить фото и видео с её свадьбы фотографии
Анастасия Макеева предлагает «уважающим себя изданиям» купить фото и видео с её свадьбы фотографии
Анастасия Макеева предлагает «уважающим себя изданиям» купить фото и видео с её свадьбы фотографии
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