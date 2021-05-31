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Агата Муцениеце призналась, что травмировала своих детей разводом

31 мая
2021 год

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31 мая 2021
В очередном выпуске ютюб-шоу «Честный развод», гостем которого стал актёр Алексей Барабаш, актриса Агата Муцениеце призналась, что травмировала своих детей разводом с Павлом Прилучным. Как известно, расставание Агаты и Павла не было спокойным и полюбовным. Бравировавшая своим решением Муцениеце практически сразу придала эту новость огласке и бросилась раздавать на эту тему интервью. В которых неоднократно высказывала надежду допускала вероятность того, что через какое-то время вновь сойдётся с бывшим мужем. При условии, что он как-то начнёт работать над собой. Но Павел и не думал над чем-то там работать. Вместо этого он выпил лишнего и в ходе ссоры с Агатой выгнал её и детей с дачи. В этот момент стало понятно, что созданная Агатой иллюзия «спокойного развода» не соответсвует реальности.

Агата Муцениеце призналась, что травмировала своих детей разводом

Спустя год после расставания Агата постепенно пришла в себя и, кажется, перестала нуждаться в воссоединении с Павлом. Но в этот момент для неё стала видимой травма, нанесённая детям. «У меня дочь Мия, ей пять лет. У нас вообще с Пашей сложно этот развод проходил, и я понимаю, что я травмировала своих детей. И она в последнее время начала говорить:« Ну мам, ну когда вы уже с папой помиритесь?» Она всё время это просит. И я понимаю, что это болезненный вопрос. Потому что сначала они не подавали виду. Но сейчас я понимаю, что я сделала им плохо и больно. И скорее всего, это останется с ними надолго».

Агата Муцениеце призналась, что травмировала своих детей разводом

В беседе с четырежды разведённым Алексеем Барабашем, у которого трое детей от разных женщин, Агата поинтересовалась, что можно сделать для того, чтобы дети не переживали расставание родителей так сильно. В ответ на это Барабаш посоветовал отвести ребёнка к психологу. «Есть детские психологи, конечно. Потому что ты не найдёшь ни нужного количества времени, ни нужного количества правильных слов, чтобы маленькому ребёнку объяснить, как это произошло. Есть специалисты, заточенные по этому профилю».

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Агата Муцениеце призналась, что травмировала своих детей разводом фотографии
Агата Муцениеце призналась, что травмировала своих детей разводом фотографии
Агата Муцениеце призналась, что травмировала своих детей разводом фотографии
Агата Муцениеце призналась, что травмировала своих детей разводом фотографии
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