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«Безответственный инфантил»: Алексей Барабаш о главной причине четырёх разводов

31 мая
2021 год

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31 мая 2021
Шоу Агаты Муцениеце «Честный развод», посвящённое одному из самых болезненных аспектов человеческих взаимоотношений, вернулось в эфир. Гостем свежего выпуска второго сезона стал 43-летний актёр Алексей Барабаш, на счету которого уже 4 развода и трое детей от разных женщин. Сейчас Алексей живёт в пятом браке с Александрой Богдановой и работает над усовершенствованием своего психологического портрета. В интервью Агате актёр рассказал, что стало причиной такого количества разводов, как это отразилось на его отношениях с детьми и как пережить развод.

«Безответственный инфантил»: Алексей Барабаш о главной причине четырёх разводов

О причине разводов

«Я был абсолютно неорганизован и необразован в психологическом контексте, я всё это воспринимал, как курортный роман. Есть такое понятие - неразвитый мужчина. Инфантил. И я так прожил много лет. И потом понял, что я, в принципе, мог бы построить отношения, если бы не был легкомысленным. Я не был знаком с ответственностью, я не задумывался о семье как о чём-то продолжительном и долгожданном. Для меня всё было стихийной чередой обстоятельств. Ну, положено жениться - ну, сделал предложение. А потом что-то проходило, а для того, чтобы договариваться, работать над отношениями - здесь немножечко не хватало ни в голове, ни в душе.
Будучи в браке, никаких интрижек на стороне и измен я себе никогда не позволял. Но я был совершенный одуван. Абсолютно не приспособленный к семейной жизни. Жил по наитию: как почувствовал, так и поплыл. Безответственный».

«Безответственный инфантил»: Алексей Барабаш о главной причине четырёх разводов
фото: Алексей с сыном Матвеем

Об отношениях с детьми

«Самый болезненный для меня момент - это дети. Но я сейчас, слава богу, всё выправил. Я со всеми общаюсь, со всеми поддерживаю отношения. У меня трое детей, все от разных браков, старшему 23 года. Абсолютно гениальный композитор, пишет симфоническую музыку, но тоже не может найти себя.
Я сделал общение с детьми своей определённой ценностью. Для меня это важно, потому что я знаю, что они уже пострадали, у них нет рядом их собственного отца. Какой-то момент я упустил, не общался, у меня и болезнь была и всё какие-то поиски. Но самое главное, что сейчас я совершенно чётко осознаю, что мне нужно делать. Посвящать детям как можно больше времени, находить это время. Не манипулировать, не абьюзить. Чтобы они не проходили и не испытывали те вещи, которые я проходил и испытывал, будучи маленьким ребёнком. И здесь я не обвиняю своих родителей, естественно. Это было совсем сложно, они вообще не понимали, что такое психология. Они не понимали, как существовать. Им надо было выживать, это такое время было…»

«Безответственный инфантил»: Алексей Барабаш о главной причине четырёх разводов
фото: Алексей с дочерью Варварой

«Очень-очень добрые и милые у меня детки получились, они скрывают свою обиду на меня. У меня младший сын Матвей - вроде спокойный, вроде улыбается, вроде ему всё хорошо. «Да, я тебя люблю, папа». А потом я чувствую на себе его взгляд. И там столько обиды и боли. И я разговаривал с его мамой, что надо бы, наверное, отвести его к психологу. Старший сын у меня сидит на психологии с 16 лет. Он уже подкованный в этом смысле человек. Он пошёл дальше и ударился в философию. Мы с ним кореша. Мы всегда на связи, всегда планируем поездки вместе. И он говорит: «Батя, то, что ты ушёл от мамки - это один из самых лучших поступков в твоей жизни. Потому что с ней жить невозможно». Я говорю: «Сынок, что ты такое говоришь, это же твоя мама!» Но у них сложные отношения, она непростой человек. Вот он и считает, что наш с ней союз был абсолютно бесперспективен. Он знаком с моей нынешней женой и сказал, что «тебе, батя, по жизни реально повезло, ты вытащил счастливый билет, поэтому не прос**».

Как понять, что отношения не спасти и надо расходиться

«Для этого необходим просто разговор. И если люди не совпадают в интересах, взглядах на жизнь, если один из двух перерастает другого, а недоросток не хочет подтягиваться до уровня второго человека - неизбежно произойдёт разрыв».

«Безответственный инфантил»: Алексей Барабаш о главной причине четырёх разводов
фото: Алексей с Александрой Богдановой

Как пережить развод

«Есть такая расхожая фраза о том, что боль закаляет или укрепляет душу. Но мне кажется, что любая боль развивает человека. Это всё равно будет опытом, который либо будет использован впоследствии, либо нет. Надо удариться в спорт. В саморазвитие. Ни в коем случае не бежать от себя. Принять. Жить здесь и сейчас, осознавая то событие, которое произошло. А именно развод».

О родителях

«Я понимаю, что эту передачу будут смотреть моя мама и мой папа. Всё, что я сейчас скажу, это правда. Пускай они это знают. Хотя я этого и не скрывал. У них, в моём понимании, традиционная старорежимная семья. Он такой папа - тиран, а мама - подавленная. На это очень больно смотреть мне как сыну. Видеть то, как ведёт себя отец и то, что испытывает мама. Но им в этом как-то уже хорошо. И я понимаю, что они не готовы уже что-либо менять. Потому что если бы они хотели, они бы изменили. Когда я начал понимать, что я такой же, как отец, мне стало немного не по себе. Я начал искать решение и договариваться с пещерным человеком, который внутри меня сидит. Я почувствовал, что совсем не хочу быть на него похожим в плане отношения к женщине, которая рядом со мной».

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«Безответственный инфантил»: Алексей Барабаш о главной причине четырёх разводов фотографии
«Безответственный инфантил»: Алексей Барабаш о главной причине четырёх разводов фотографии
«Безответственный инфантил»: Алексей Барабаш о главной причине четырёх разводов фотографии
«Безответственный инфантил»: Алексей Барабаш о главной причине четырёх разводов фотографии
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