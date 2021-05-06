Меган Маркл написала детскую книгу

Меган Маркл
, ожидающая второго ребёнка
, попробовала себя в качестве писательницы и собирается представить публике свою первую детскую книгу под названием «Скамейка».
Книга поступит в продажу 8 июня, доступен будет и аудиоформат в исполнении самой Меган. На создание произведения герцогиню вдохновили ее муж принц Гарри и их сын Арчи.
«Скамейка» началась как стихотворение, которое я написала для своего мужа в День отца, через месяц после рождения Арчи».
Книга будет снабжена акварельными иллюстрациями художника Кристиана Робинсона, которые Меган особо отметила в своём заявлении.
«Из стихотворения выросла настоящая история. Кристиан создал красивые и воздушные акварельные иллюстрации, которые передают теплоту, радость и гармонию отношений между отцами и сыновьями из самых разных слоёв общества. Я надеюсь, что книга найдет отклик в каждой семье».
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