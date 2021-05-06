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Иван Охлобыстин поделился воспоминаниями об отце

6 мая
2021 год

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6 мая 2021
Иван Охлобыстин рассказал порталу «7 дней» о своём покойном отце.

Иван Охлобыстин поделился воспоминаниями об отце

Иван Иванович назвал сына в свою честь. Когда будущему актеру было пять лет, родители развелись. Но отец продолжал заниматься воспитанием Вани.

«Папа был веселым и жизнерадостным, такой добрый волшебник в глубокой конспирации. Когда в пятом классе я переехал в Москву, мы стали видеться чаще, по воскресеньям гуляли по парку в районе «Войковской», рядом был кинотеатр «Варшава». Папа давал мне мелочь на кино».

Из-за возраста и серьезных ранений в прошлом отец Охлобыстина не смог дожить до 80 лет. Актёр вспомнил последнюю встречу с родителем.

«Прощались интересно. Я пришел, а он собирался ехать в военный госпиталь Бурденко, потому что, видимо, плохо себя чувствовал, хотя этого не показывал. На пороге остановился: «Скажи что-нибудь такое». Я говорю: «Передай привет бабушке». — «Хорошо». А бабушка уже умерла. Я знал, что это его не травмирует, потому что он уходит, как уходят сторожевые псы в лес умирать. В его случае — в госпиталь Бурденко, где к нему с уважением относились, где он оперировал, где работали его ученики… Пока папе готовили палату, он сидел, кокетничал с девочкой в регистратуре. Потом она отошла, а когда вернулась, он уже как будто спал. Прислонил голову к стене, глаза закрыл и умер…»

Актер не вступал в борьбу за наследство. Он с юмором и трепетом вспоминает, что осталось у него после смерти отца.

«На память об отце у меня остался индеец, которого он вырезал из корня дерева… Кстати, я тоже неравнодушен к индейской культуре, мне нравится все это. А еще отец подарил несколько золотых зубов. Собственных. Он человек был с юмором, и у него импульсивно могло возникнуть хулиганское намерение. Как-то мы у него сидим, он спрашивает: «Сынок, ты любишь золото?» — «Конечно». Он залез пальцами в рот, с треском вырвал два зуба и отдал мне. Мы с другом их разбомбили под трамваем, чтобы очистить золото, пытались что-то выплавить. Какая-то ерунда... Еще достались папины золотые часы. Их отцу дали за что-то героическое, то ли за Испанию, то ли за Дальний Восток».
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№ 1
Наталья Обич (Москва)   6.05.2021 - 11:50
Интересная деталь, про любовь к индейской культуре читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Иван Охлобыстин поделился воспоминаниями об отце фотографии
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Иван Охлобыстин поделился воспоминаниями об отце фотографии
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