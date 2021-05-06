Анджелина Джоли поделилась личными переживаниями

Анджелина Джоли
в беседе с изданием «Entertainment Tonight
» рассказала о самых мрачных моментах своей жизни.
Джоли не так часто разговаривает с прессой на личные темы, поэтому её откровения — большая редкость. Анджелина призналась, что неоднократно чувствовала себя сломленной.
«У всех нас бывают периоды в жизни, когда мы чувствуем себя разбитыми, и у меня так было. Были моменты, которые заставили меня почувствовать себя... вы знаете, трудно говорить об этом слишком подробно, но просто подавленной или сломленной. Так было много раз в моей жизни, например, когда моя мама скончалась от рака в 2007 году... Вы чувствуете, что просто хотите спрятаться под одеялом, или не знаете, что в вас осталось. Но у вас есть возможность справиться, и я призываю любого сделать это. Вы не киноактер, но неважно. Пойдите куда-нибудь, загляните в себя. Попробуйте что-то, чего вы никогда не делали, и попытайтесь заново открыть эту силу внутри себя».
В интервью Джоли также заявила, что находит способ поддерживать внутренние силы, принося пользу другим.
«Это то, что я пытаюсь сказать своим детям. Вы можете жить как хотите, но в конце дня спросите себя: «Каков ваш вклад? Каков ваш вклад в пользу других?»
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