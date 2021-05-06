Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Анджелина Джоли поделилась личными переживаниями

6 мая
2021 год

Лайфстайл >>
6 мая 2021
Анджелина Джоли в беседе с изданием «Entertainment Tonight» рассказала о самых мрачных моментах своей жизни.

Анджелина Джоли поделилась личными переживаниями

Джоли не так часто разговаривает с прессой на личные темы, поэтому её откровения — большая редкость. Анджелина призналась, что неоднократно чувствовала себя сломленной.

«У всех нас бывают периоды в жизни, когда мы чувствуем себя разбитыми, и у меня так было. Были моменты, которые заставили меня почувствовать себя... вы знаете, трудно говорить об этом слишком подробно, но просто подавленной или сломленной. Так было много раз в моей жизни, например, когда моя мама скончалась от рака в 2007 году... Вы чувствуете, что просто хотите спрятаться под одеялом, или не знаете, что в вас осталось. Но у вас есть возможность справиться, и я призываю любого сделать это. Вы не киноактер, но неважно. Пойдите куда-нибудь, загляните в себя. Попробуйте что-то, чего вы никогда не делали, и попытайтесь заново открыть эту силу внутри себя».

В интервью Джоли также заявила, что находит способ поддерживать внутренние силы, принося пользу другим.

«Это то, что я пытаюсь сказать своим детям. Вы можете жить как хотите, но в конце дня спросите себя: «Каков ваш вклад? Каков ваш вклад в пользу других?»
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Наталья Обич (Москва)   6.05.2021 - 11:51
Очень трудно, как мне кажется, каждый день жить, думая о пользе другим читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Анджелина Джоли рассказала, почему вернулась к актёрской профессии
Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в домашнем насилии
Поиск по меткам
воспоминанияоткровение
персоны
Анджелина Джоли

фотографии >>
Анджелина Джоли поделилась личными переживаниями фотографии
Анджелина Джоли поделилась личными переживаниями фотографии
Анджелина Джоли поделилась личными переживаниями фотографии
Анджелина Джоли поделилась личными переживаниями фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Дмитрий Черных
4 мая ушёл из жизни актёр Дмитрий Черных.
Ефим Каменецкий
3 мая ушёл из жизни актёр Ефим Каменецкий.
Жан Мельников
2 мая ушёл из жизни актёр Жан Мельников.

День рождения >>

Александр Белявский
Игорь Гордин
Леонид Громов
Сергей Куприянов
Кямиль Магерамов
Юрий Пузырёв
Александра Ребенок
Евгения Туркова
Владимир Этуш
Стюарт Грэйнджер
Кристиан Клавье
Джордж Клуни
Анн Парийо
Слободан Перович
Жан-Франсуа Порон
Орсон Уэллс
все родившиеся 6 мая >>

Афиша кино >>

Иди и смотри
военный фильм, драма
СССР, 1985
Сопротивление
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Великобритания, Германия, США, Франция, 2020
Чунгкингский экспресс
детектив, драма, комедия, мелодрама
Китай, 1994
Ангел мести
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Восемь сотен
боевик, военный фильм, драма, исторический фильм
Китай, 2020
Лес самоубийц
фильм ужасов
Япония, 2021
Прабабушка лёгкого поведения. Начало
комедия
Россия, 2021
Пчёлка Майя
детский фильм, приключения, семейное кино
Австралия, Германия, 2021
Извержение
боевик, приключения, триллер, фильм-катастрофа, шпионский фильм
Южная Корея, 2019
Смешарики и друзья в кино
детский фильм, комедия, приключения
Россия, 2021
Шаг вперед: Жар улиц
драма, молодежный фильм, музыкальный фильм
Колумбия, Аргентина, 2018
Элемент преступления
драма, триллер
Дания, 1984
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен