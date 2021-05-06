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Сергей Никоненко прокомментировал заявление Елены Прокловой о домогательствах

6 мая
2021 год

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6 мая 2021
Коллега Елены Прокловой Сергей Hиконенко подключился к обсуждению заявлений актрисы о домогательствах. В беседе с «Московским Комсомольцем» он заявил, что ничего подобного с Еленой произойти не могло.

Сергей Никоненко прокомментировал заявление Елены Прокловой о домогательствах

Когда актрисе было 12 лет, они вместе снимались в фильме «Звонят, откройте дверь» Александр Митты. Вторым режиссёром выступал дедушка Прокловой, который, к слову, изначально был против того, чтобы eго внучка работала в кадре.

«Мы снимали ранней весной на Патриках, когда снег таял, а Лена по снегу кувыркалась. Я помню, что Виктор Тимофеевич говорил мне «Сереж, если она промокнет, дай ей колготки поменять». Колготки ей вручал! Она ребёнком была!»

Артист уверен, что домогаться к девочке никто бы не посмел, потому что за этим последовала бы суровая кара. А нынешние признания Прокловой Никоненко списывает на тяжелое материальное положение коллеги.

«Девочке было 12 лет! Если кто-нибудь посмел бы, то к стенке и расстрелять. Что за глупость такая! Или у неё очень плохо с деньгами? Нужны позарез? Поэтому она и переступила через совесть».

Он дал понять, что не считает Проклову высокоморальной дамой, однажды Сергей Петрович услышал от Елены такую историю, которая до сих пор его шокирует.

«Мы играли вместе спектакль, она рассказывала, что ездила на охоту вместе с мужем и они там убили жирафа! Я ее тогда спросил: «Как вы могли?! Как у вас рука поднялась?»
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Сергей Никоненко прокомментировал заявление Елены Прокловой о домогательствах фотографии
Сергей Никоненко прокомментировал заявление Елены Прокловой о домогательствах фотографии
Сергей Никоненко прокомментировал заявление Елены Прокловой о домогательствах фотографии
Сергей Никоненко прокомментировал заявление Елены Прокловой о домогательствах фотографии
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