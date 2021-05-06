Павел Прилучный рассказал о пережитом сердечном приступе во время распада семьи

По случаю выхода военной драмы «Девятаев»
исполнитель заглавной роли Павел Прилучный
интервью изданию ««OK!»
», в котором рассказал о работе над фильмом, разводе с Агатой Муцениеце
, отношениях с Мирославой Карпович
и о многом другом.
«Визитной карточкой» Прилучного стала татуировка на шее. Актёр объяснил, что набил её во время съёмок в фильме «На игре
».
«Мы с Пашкой Санаевым снимали фильм «На игре». Я тогда уже имел чуть-чуть опыта в кино и понимал, что если гримеры не очень хорошие, то на следующий съемочный день татуировка уже «съедет» и будет в другом месте. Она для меня уже стала как родимое пятно. Раньше немного напрягала, а сейчас ее спокойно просто замазывают во всех фильмах».
Рассказал актёр и о татуировке, которую набил во время развода с Агатой Муцениеце
. По словам Павла, он взял на себя очень много работы, его сердце начало «шалить» и еле справлялось с навалившимися проблемами. После лечения Павел набил кардиограмму.
«У меня каждая татуировка что-то означает. Два года назад я много снимался и заболел, какая-то проблема с лёгкими была, работал с температурой. Ночные-дневные-ночные-дневные смены, я постоянно за рулем, всё сам. Как-то выезжаю на трассу и вдруг понимаю, что левую сторону пробило током и отключило полностью. Я кое-как на обочину срулил. У меня дрожь, смотрю в зеркало и вижу синие губы, сам весь белый. Вызвал скорую. Врачи приехали, быстренько всё сделали. Сердце немножко подустало. А у меня кредиты, ипотеки и всё остальное...Семья была. Но мы как раз находились в состоянии распада».
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