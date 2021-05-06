Павел Прилучный раскрыл неожиданные факты о Мирославе Карпович

Исполнитель заглавной роли в военной драме «Девятаев» Павел Прилучный
дал эксклюзивное интервью
главному редактору журнала «OK!» Вадиму Вернику
, в котором подтвердил, наконец, слухи об отношениях с Мирославой Карпович
. Впервые слухи появились в июне прошлого года
, моментально спровоцировав волну полных ненависти высказываний в адрес актрисы
. На многочисленные вопросы о Мирославе Прилучный лишь ответил, что в его жизни давно начался новый этап
.
Летом Карпович видели на отдыхе с Прилучным в Крыму, а осенью актриса навещала Павла в больнице
, куда он попал после драки в Калининграде
.
И хотя за прошедший год актёры так и не подтвердили слухи о своём романе, в интервью Вернику Прилучный без лишнего кокетства и прелюдий рассказал об отношениях новой зазнобы с его детьми от Агаты Муцениеце
. А также раскрыл новые интересные подробности о Мирославе.
«Мало кто знает, что у нее психологическое образование, она детский психолог. Мирослава работала десять лет волонтером с детьми, больными раком. Она об этом просто не кричит, но до сих пор сотрудничает. Вот я тебе рассказал об этом, она обидится сейчас. Это чистейшей души человек, который знает, как себя вести с детками, и мои ее обожают, они с ней занимаются, — потрясающая девчонка»
.
От брака с Агатой у Прилучного остались не только дети, но и татуировка на безымянном пальце, заменившая обручальное кольцо.
«Мы с Агатой их делали вместе: я у себя, она у себя. Делали как раз тогда, когда собирались разводиться, потом сошлись, я говорю: «Слушай, а давай, чтобы не разводиться, сделаем кольца-татуировки?» Сейчас она забила татуировку каким-то рисунком. А я свою еще не свел... Это было прекрасное время с Агатой, я не жалею»
.
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