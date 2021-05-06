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Ребел Уилсон призналась, что не может иметь детей

6 мая
2021 год

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6 мая 2021
41-летняя комедийная австралийская актриса Ребел Уилсон ассоциируется у зрителей с беспечностью, уверенностью в себе и бодипозитивом - именно такими качествами чаще всего обладают её киногероини. Однако в реальной жизни Ребел борется с лишним весом и бесплодием.

Ребел Уилсон призналась, что не может иметь детей

О последней проблеме актриса сообщила своим подписчикам в Инстаграме на днях: «Я получила плохие новости сегодня, и мне не с кем ими поделиться…Но думаю, мне надо выговориться. Все женщины, борющиеся с проблемой бесплодия - я вам сочувствую. Вселенная странно работает, и иногда смысл происходящего непонятен. Но я надеюсь, что луч света засверкает в этой тьме».
Ранее в одном из интервью Ребел призналась, что на всякий случай заморозила свои яйцеклетки, чтобы иметь биоматериал «хорошего качества».

Наутро после опубликованного поста Ребел прочитала десятки личных сообщений, в которых люди выражали актрисе поддержку и делились своими историями. «Не могу передать, как много для меня это значит и до какой степени мне стало лучше сегодня», - поблагодарила подписчиков актриса.

Ребел Уилсон призналась, что не может иметь детей
фото: Шэрон Стоун с сыновьями

Среди тех, кто поддержал Уилсон, оказалась и 63-летняя Шэрон Стоун, написавшая в комментариях: «Сталкивалась с этим неоднократно. Есть хорошие новости: у меня трое прекрасных сыновей». Из-за аутоимунного заболевания Стоун перенесла несколько выкидышей и в итоге решилась на усыновление.
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