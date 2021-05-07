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«Я не мама-наседка»: Мария Горбань объяснила, почему не хочет посвящать себя материнству

7 мая
2021 год

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7 мая 2021
Мария Горбань снова готовится стать мамой - о своей второй беременности актриса рассказала в интервью журналу «OK!», номер которого анонсировала в своём Инстаграме. У Марии есть 6-летняя дочь Стефания, рождённая в браке с осветителем Олегом Филатовым. С бывшим мужем Мария поддерживает хорошие отношения, и даже дружит с его новой супругой.

«Я не мама-наседка»: Мария Горбань объяснила, почему не хочет посвящать себя материнству
фото: Мария с дочерью Стефанией

«С папой Стефании мы дружим, и с его женой я дружу. Это не то что раз в месяц звоним: «Пришли денег». Нет. Мы созваниваемся, узнаем, как дела, как малышка — у него сейчас тоже родилась дочка, с женой его списываемся. Это всё как-то искренне происходит, без напряга, это не «мы должны из-за ребенка» — нет, я вообще не тот человек, который будет делать что-то, потому что надо. Я про чувства, я про эмоции».

Роль матери-наседки, посвящающей всё своё свободное время уходу за ребёнком, не для неё. Тем более, что у Марии перед глазами был пример её собственной мамы, которая тяжело переживала уход дочери в самостоятельную жизнь.

«Мама пожертвовала карьерой актрисы (она театральная актриса) ради «взращивания двух гениев!» — как она говорит — папы и меня. Я выросла и ушла: сначала институт, потом взрослая жизнь, съемки, я переехала в отдельную квартиру. Мама очень больно переживала это. У мамы остался папа, но папа погиб, к сожалению (это был несчастный случай), — и тогда мама потеряла смысл жизни. Сейчас она живет по соседству и полностью мне помогает с ребенком. У нее появилось очень много своих интересов, она путешествует…»

«Я не мама-наседка»: Мария Горбань объяснила, почему не хочет посвящать себя материнству

Поэтому Мария не планирует засиживаться в декрете, тем более, что у неё уже есть удачный опыт совмещения материнства и работы.

«В прошлый раз через неделю после родов у меня уже был спектакль, я влезла в свой костюм. И я уже поставила себе спектакли. Ну как, меня ждут люди, я им нужна. Зато буду быстрее бежать домой, чтобы увидеть чудо. Это классно, когда у тебя есть любимая работа, семья и можно их сочетать. Я не та мама, которая будет сидеть как наседка. Я считаю, что ты даешь жизнь человеку, окружаешь его заботой, но тем не менее сама должна быть личностью, чтобы ребенок тобой гордился. Я же горжусь Стефанией, я вижу, что она личность. У меня нет вот этого, что я ей не нужна — конечно нужна, она меня безумно любит, скучает, но я вижу, что ей интересно самой, — это очень здорово. У меня никогда в жизни не было такого, чтобы ребенок меня куда-то не пустил, устроил истерику. Бывает даже, что я ей звоню, она мне говорит: «Мам, мне некогда», — она у меня такая самодостаточная растет. Почему, наверное, меня взяли в передачу #яжемать — потому что я учила мамочек, что они должны не потерять себя в первую очередь. Когда ребенок начнет строить свою жизнь, у мамы должно остаться что-то свое, что не даст ей почувствовать себя ненужной».
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«Я не мама-наседка»: Мария Горбань объяснила, почему не хочет посвящать себя материнству фотографии
«Я не мама-наседка»: Мария Горбань объяснила, почему не хочет посвящать себя материнству фотографии
«Я не мама-наседка»: Мария Горбань объяснила, почему не хочет посвящать себя материнству фотографии
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