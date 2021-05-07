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«Это мучение, ненависть к себе и кошмарные сны»: Паулина Андреева о своей новой профессии

7 мая
2021 год

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7 мая 2021
В рамках проекта журнала «Esquire» «10 лиц молодого кинематографа» Паулина Андреева дала интервью в качестве подающего надежды сценариста - в ноябре 2020 года в онлайн-кинотеатре more.tv состоялась премьера снятого по её сценарию сериала «Псих». Паулина с детства дружит со словом - в её личном архиве множество написанных от руки стихов и рассказов, которым, впрочем, не суждено быть когда-либо опубликованными.

«Это мучение, ненависть к себе и кошмарные сны»: Паулина Андреева о своей новой профессии

«Я с детства баловалась этим и, как многие дети, писала стихи на дни рождения родителей. Потом дальше, когда я стала подростком, тоже писала что-то. Это такие личные и интимные вещи. О чём? О любви, всё о любви, конечно. А попозже, когда я повзрослела, я поняла, чего я хочу и в какое заведение мне нужно поступить, чтобы этому научиться. А научившись, мне хочется, чтобы вы увидели то, что я делаю.
Свои старые рассказы и стихи я так никому и не показала. Это интересно перечитывать периодически самой, потому что ты можешь проследить собственное эмоциональное развитие и увидеть, что тебя мучило и истязало в 7 лет, в 14, в 17. Это очень интересный дневник чувств в форме рассказов и стихотворений. Прежде чем отправится на тот свет, надо успеть всё это сжечь».

Обучившись сценарному мастерству в школе кино и телевидения «Индустрия», Паулина обнаружила, что имела самые романтические и поверхностные представления о писательском труде.

«Когда ты только размышляешь о том, что хочешь стать сценаристом, автором, ты представляешь себя с компьютером в кафе. Что ты немножко Кэрри Брэдшоу - пьёшь кофеёк, и из тебя так и изливается текст. А оказалось, что это неправда, что это тяжелый интеллектуальный труд, в котором большую роль играет твоя усидчивость, внимание, погружение, исследовательская работа. И только маленький-маленький процент, когда ты вдруг собой на секунду доволен и на тебя снисходит вдохновение. Это мучение, ненависть к себе, сомнения в себе, кошмарные сны и люди, разговаривающие в твоей голове».

«Это мучение, ненависть к себе и кошмарные сны»: Паулина Андреева о своей новой профессии

Равнодушная к критике своих актёрских работ Паулина прошерстила всю имеющуюся критику на сериал «Псих», в котором она дебютировала в качестве сценаристки. Паулина призналась, что больше всего её задевала неконструктивная поверхностная критика, в которой не было никакого анализа. Но шокировала актрису теория, согласно которой сценарий к сериалу написал кто-то другой.

«Не то чтобы я очень хорошего мнения о людях, но для меня было шоком, когда я услышала где-то, что сценарий к «Психу» написала не я, за меня написал кто-то. Сначала это было смешно и приятно, потому что если «Псих» был бы глупостью и бездарностью, то это было бы моё авторство, обществом не оспариваемое. Здесь я думаю: «Ладно, значит это неплохо, раз вы не верите в мое авторство». Но дальше меня это и расстраивало и удивляло. Потому что эти мнения разрастались, вокруг них строились какие-то конспирологические теории. Мне жаль. Как я могу на это реагировать? Для меня это грустно, потому что это огромный мой труд. Но я не хочу осуждать этих людей. Их неверие - это скорее их проблема, чем моя».

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«Это мучение, ненависть к себе и кошмарные сны»: Паулина Андреева о своей новой профессии фотографии
«Это мучение, ненависть к себе и кошмарные сны»: Паулина Андреева о своей новой профессии фотографии
«Это мучение, ненависть к себе и кошмарные сны»: Паулина Андреева о своей новой профессии фотографии
«Это мучение, ненависть к себе и кошмарные сны»: Паулина Андреева о своей новой профессии фотографии
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