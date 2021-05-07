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«Я глобально грустный человек»: Паулина Андреева не верит в позитивное мышление

7 мая
2021 год

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7 мая 2021
В марте 2021 года у Паулины Андреевой и Фёдора Бондарчука родился сын Иван. Новоиспечённая мать кратко сообщила об этом событии посредством Инстаграма, опубликовав фотографию, сделанную на позднем сроке беременности, и дату рождения сына. Это максимальный уровень откровенности, который можно ожидать от Паулины - актриса ведёт достаточно закрытый образ жизни, а наличествующий у неё Инстаграм-аккаунт обновляет спорадически. О причинах такого равнодушия к социальным сетям актриса рассказала в интервью журналу «Esquire».

«Я глобально грустный человек»: Паулина Андреева не верит в позитивное мышление

«Я не веду Инстаграм не потому что я не хочу, чтобы мне писали какие-то плохие вещи. Кто хочет меня не любить, обязательно найдёт для этого способ и причину, и место, где об этом написать, чтобы все были в курсе. Я не веду Инстаграм просто потому что я не заинтересована в том, чтобы продавать свою жизнь. Я ничего не продаю. Моя жизнь не является способом зарабатывания денег, контентом. Мой контент - иной».

Актриса считает, что Инстаграм - лишь средство для поддержания повсеместной иллюзии бесперебойного счастья. А установка на позитив - маркетинговый капкан.

«Я глобально грустный человек»: Паулина Андреева не верит в позитивное мышление

«Я глобально грустный человек с детства. При том, что в бытовых вопросах я достаточно оптимистична. Но по большому счету, я думаю, что человек, который размышляет - не может быть оптимистом.
Когда ты размышляешь, думаешь, ты не можешь быть позитивен.
Мне вообще слово” позитив” и концепция, что все должны быть счастливы, в принципе не близка. Мне кажется, что это всё маркетинг, который вгоняет людей в состояние бесконечного чувства вины. Все так призывают тебя быть счастливым, что-то купить, чтобы стать счастливее. А ты всё несчастлив. А все вокруг счастливы, особенно, если заглянуть в Инстаграм. Только всё это неправда, вот в чём дело».

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«Я глобально грустный человек»: Паулина Андреева не верит в позитивное мышление фотографии
«Я глобально грустный человек»: Паулина Андреева не верит в позитивное мышление фотографии
«Я глобально грустный человек»: Паулина Андреева не верит в позитивное мышление фотографии
«Я глобально грустный человек»: Паулина Андреева не верит в позитивное мышление фотографии
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