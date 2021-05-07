Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Пасха в отделении полиции»: Анастасию Макееву ограбили в третий раз

7 мая
2021 год

Лайфстайл >>
7 мая 2021
Анастасия Макеева стала жертвой грабежа - в начале мая злоумышленники ворвались на дачу актрисы. Макеева часто делилась с подписчиками подробностями строительства, декорирования и обустройства своей дачи. О грабеже Анастасия также сообщила посредством аккаунта в Инстаграме.

«Пасха в отделении полиции»: Анастасию Макееву ограбили в третий раз

«Не хотела вас расстраивать в светлый праздник Пасхи, но в этом году я встречала этот праздник в Полиции. Меня обворовывали в моей жизни 2 раза и вот случился и третий. Я к этому отношусь уже философски, но всё же неприятно.Так что многие вещи, которые вы видели у меня на даче, теперь радуют кого-то другого.Но нет худа без добра. Я поставила свою дачу под охрану Росгвардии и теперь лично знакома со всем руководством Полиции Серпухова. Кстати, очень дружелюбные и ответственные оказались люди. Оказывается это такое популярное время - в майские праздники грабят всех подряд. Так что моя новая мебель, телек, Садовая техника ушли, видимо, кому-то».


«Пасха в отделении полиции»: Анастасию Макееву ограбили в третий раз
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Анастасия Макеева рассказала, почему она не может иметь детей

39-летняя Анастасия Макеева в четвертый раз выходит замуж
Поиск по меткам
деньгисоцсети
персоны
Анастасия Макеева

фотографии >>
«Пасха в отделении полиции»: Анастасию Макееву ограбили в третий раз фотографии
«Пасха в отделении полиции»: Анастасию Макееву ограбили в третий раз фотографии
«Пасха в отделении полиции»: Анастасию Макееву ограбили в третий раз фотографии
«Пасха в отделении полиции»: Анастасию Макееву ограбили в третий раз фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Качан
7 мая ушёл из жизни актёр Владимир Качан.
Олег Зорин
6 мая ушёл из жизни актёр, педагог Олег Зорин.
Дмитрий Черных
4 мая ушёл из жизни актёр Дмитрий Черных.
Ефим Каменецкий
3 мая ушёл из жизни актёр Ефим Каменецкий.

День рождения >>

Дарья Балабанова
Вероника Вернадская
Любовь Германова
Алена Горенко
Сергей Громов
Леонид Дьячков
Олег Метелев
Валерий Панков
Фуркат Файзиев
Энн Бакстер
Марита Бёме
Изабелла Дзярска
Мацей Закосьцельны
Гари Купер
Радослав Пазура
Гар Би Эйдсвольд
все родившиеся 7 мая >>

Афиша кино >>

Иди и смотри
военный фильм, драма
СССР, 1985
Прабабушка лёгкого поведения. Начало
комедия
Россия, 2021
Сопротивление
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Великобритания, Германия, США, Франция, 2020
Чунгкингский экспресс
детектив, драма, комедия, мелодрама
Китай, 1994
Ангел мести
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Восемь сотен
боевик, военный фильм, драма, исторический фильм
Китай, 2020
Лес самоубийц
фильм ужасов
Япония, 2021
Пчёлка Майя
детский фильм, приключения, семейное кино
Австралия, Германия, 2021
Извержение
боевик, приключения, триллер, фильм-катастрофа, шпионский фильм
Южная Корея, 2019
Смешарики и друзья в кино
детский фильм, комедия, приключения
Россия, 2021
Шаг вперед: Жар улиц
драма, молодежный фильм, музыкальный фильм
Колумбия, Аргентина, 2018
Элемент преступления
драма, триллер
Дания, 1984
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен