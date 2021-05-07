«Пасха в отделении полиции»: Анастасию Макееву ограбили в третий раз

«Не хотела вас расстраивать в светлый праздник Пасхи, но в этом году я встречала этот праздник в Полиции. Меня обворовывали в моей жизни 2 раза и вот случился и третий. Я к этому отношусь уже философски, но всё же неприятно.Так что многие вещи, которые вы видели у меня на даче, теперь радуют кого-то другого.Но нет худа без добра. Я поставила свою дачу под охрану Росгвардии и теперь лично знакома со всем руководством Полиции Серпухова. Кстати, очень дружелюбные и ответственные оказались люди. Оказывается это такое популярное время - в майские праздники грабят всех подряд. Так что моя новая мебель, телек, Садовая техника ушли, видимо, кому-то».
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