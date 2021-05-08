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Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур выходит замуж

8 мая
2021 год

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8 мая 2021
27-летняя Таллула Бель Уиллис выходит замуж за своего бойфренда – режиссера Диллана Басса. Об этом младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур рассказала в Инстаграме. Она опубликовала фото, где Диллан делает ей предложение руки и сердца. Таллула, конечно, ответила согласием.

Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур выходит замуж

«С абсолютной уверенностью!», - подписала снимок Таллула.

Фото счастливой невесты появились позже и в аккаунте её сестрыСкаут. Она искренне поздравила пару с помолвкой.

«Я так воодушевлена этим счастливым праздником любви! Гип-гип-ура! Таллула и Диллан – сегодняшний день благословлен вашей любовью! Приветствую первого официального нашего брата – Уиллиса», – написала Скаут Уиллис.

Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур выходит замуж
фото: Сёстры Уиллис

Брюс Уиллис был женат на актрисе Деми Мур с ноября 1987 года по октябрь 2000 года. В браке у них родились три дочери: Румер Гленн Уиллис, Скаут ЛаРу Уиллис и Таллула Белль Уиллис. Все они пошли по стопам родителей и пытаются сделать карьеру в мире шоу-бизнеса.
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Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур выходит замуж фотографии
Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур выходит замуж фотографии
Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур выходит замуж фотографии
Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур выходит замуж фотографии
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