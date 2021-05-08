Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур выходит замуж

27-летняя Таллула Бель Уиллис выходит замуж за своего бойфренда – режиссера Диллана Басса. Об этом младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур рассказала в Инстаграме. Она опубликовала фото, где Диллан делает ей предложение руки и сердца. Таллула, конечно, ответила согласием.
Фото счастливой невесты появились позже и в аккаунте её сестры – Скаут. Она искренне поздравила пару с помолвкой.
«Я так воодушевлена этим счастливым праздником любви! Гип-гип-ура! Таллула и Диллан – сегодняшний день благословлен вашей любовью! Приветствую первого официального нашего брата – Уиллиса», – написала Скаут Уиллис.
фото: Сёстры Уиллис
Брюс Уиллис был женат на актрисе Деми Мур с ноября 1987 года по октябрь 2000 года. В браке у них родились три дочери: Румер Гленн Уиллис, Скаут ЛаРу Уиллис и Таллула Белль Уиллис. Все они пошли по стопам родителей и пытаются сделать карьеру в мире шоу-бизнеса.
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