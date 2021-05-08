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Руни Мара впервые поделилась эмоциями от материнства

8 мая
2021 год

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8 мая 2021
36-летняя Руни Мара и 46-летний Хоакин Феникс в прошлом году впервые стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Ривер - в честь брата Хоакина, трагически погибшего в октябре 1993 года. Недавно Руни решилась открыто заговорить о материнстве. Актриса стала участницей благотворительной кампании в поддержку животных-самок, которые пережили жестокое обращение – коровы Джеки, козы Синтии и индюшки Генриетты. Руни Мара, как известный веган и защитница животных, написала открытое письмо о материнстве. Акция приурочена к Дню матери, который в США отмечается 9 мая.

Руни Мара впервые поделилась эмоциями от материнства

«Как для новоиспеченной мамы, День матери в этом году приобрел для меня особое значение. Воспитание нашего ребенка Ривера открыло мое сердце для совершенно новой жизни, наполненной надеждой и большей решимостью создать более добрый и устойчивый мир. Мне так повезло, что я могу воспитывать своего сына всеми способами, которые предназначила природа, и я хочу, чтобы все матери в животном мире могли испытать эту священную материнскую связь со своими детьми, свободными от эксплуатации людьми», – сказала актриса в своем послании.

Актеры Руни Мара и Хоакин Феникс познакомились в 2013 году на съемочной площадке фильма «Она», а спустя 3 года начали встречаться. Официально свои отношения Руни и Хоакин так и не оформили.

Руни Мара впервые поделилась эмоциями от материнства
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№ 1
Autumn (Н-ск)   9.05.2021 - 00:36
Найти свою вторую половинку очень непросто. Замечательно, что у Хоакина и Руни это получилось! Пусть любовь будет вечной, а сын вырастет таким же достойным человеком, как и родители. читать далее>>
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Руни Мара впервые поделилась эмоциями от материнства фотографии
Руни Мара впервые поделилась эмоциями от материнства фотографии
Руни Мара впервые поделилась эмоциями от материнства фотографии
Руни Мара впервые поделилась эмоциями от материнства фотографии
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