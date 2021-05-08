Руни Мара впервые поделилась эмоциями от материнства

36-летняя Руни Мара
и 46-летний Хоакин Феникс
в прошлом году впервые стали родителями
. У пары родился сын, которого назвали Ривер - в честь брата Хоакина, трагически погибшего в октябре 1993 года. Недавно Руни решилась открыто заговорить о материнстве. Актриса стала участницей благотворительной кампании в поддержку животных-самок, которые пережили жестокое обращение – коровы Джеки, козы Синтии и индюшки Генриетты. Руни Мара, как известный веган и защитница животных, написала открытое письмо о материнстве. Акция приурочена к Дню матери, который в США отмечается 9 мая.
«Как для новоиспеченной мамы, День матери в этом году приобрел для меня особое значение. Воспитание нашего ребенка Ривера открыло мое сердце для совершенно новой жизни, наполненной надеждой и большей решимостью создать более добрый и устойчивый мир. Мне так повезло, что я могу воспитывать своего сына всеми способами, которые предназначила природа, и я хочу, чтобы все матери в животном мире могли испытать эту священную материнскую связь со своими детьми, свободными от эксплуатации людьми»
, – сказала актриса в своем послании.
Актеры Руни Мара и Хоакин Феникс познакомились в 2013 году на съемочной площадке фильма «Она»
, а спустя 3 года начали встречаться. Официально свои отношения Руни и Хоакин так и не оформили.
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